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    Послание Путина парламенту будет сопровождаться визуальными эффектами

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев
    Послание Путина парламенту будет сопровождаться визуальными эффектами

    Послание Путина парламенту будет сопровождаться визуальными эффектами

    Послание Путина парламенту будет сопровождаться визуальными эффектами
  • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев

    • Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию впервые будет оглашено не в Георгиевском зале Кремля, как обычно, а в выставочном зале «Манеж».

    Кремль расширил круг приглашенных на послание президента РФ Федеральному Собранию, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Чуть шире, чем Федеральное Собрание», — пояснил Песков, отвечая на вопрос, кто будет включен в число приглашенных на мероприятие.

    Также Песков объяснил, что Манеж был выбран как площадка для выступления президента не только в связи с большим числом слушателей, но и «для лучшей визуализации (послания) и использования инфографики».

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Для этого будут использованы экраны, которые технологически и логистически сложно установить в Георгиевском зале, учитывая, что это исторический зал».

    Президент РФ Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 1 марта 2018 года. В послании традиционно дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики.

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