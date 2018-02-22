Послание Путина парламенту будет сопровождаться визуальными эффектами

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию впервые будет оглашено не в Георгиевском зале Кремля, как обычно, а в выставочном зале «Манеж».
Кремль расширил круг приглашенных на послание президента РФ Федеральному Собранию, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Чуть шире, чем Федеральное Собрание», — пояснил Песков, отвечая на вопрос, кто будет включен в число приглашенных на мероприятие.
Также Песков объяснил, что Манеж был выбран как площадка для выступления президента не только в связи с большим числом слушателей, но и «для лучшей визуализации (послания) и использования инфографики».
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Для этого будут использованы экраны, которые технологически и логистически сложно установить в Георгиевском зале, учитывая, что это исторический зал».
Президент РФ Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 1 марта 2018 года. В послании традиционно дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики.
«Чуть шире, чем Федеральное Собрание», — пояснил Песков, отвечая на вопрос, кто будет включен в число приглашенных на мероприятие.
Также Песков объяснил, что Манеж был выбран как площадка для выступления президента не только в связи с большим числом слушателей, но и «для лучшей визуализации (послания) и использования инфографики».
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Для этого будут использованы экраны, которые технологически и логистически сложно установить в Георгиевском зале, учитывая, что это исторический зал».
Президент РФ Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 1 марта 2018 года. В послании традиционно дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики.
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