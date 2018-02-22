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    Кёрлингисты Крушельницкий и Брызгалова возвращаются в Россию

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Песня
    Кёрлингисты Крушельницкий и Брызгалова возвращаются в Россию

    Кёрлингисты Крушельницкий и Брызгалова возвращаются в Россию

    Кёрлингисты Крушельницкий и Брызгалова возвращаются в Россию
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Песня

    • Российские кёрлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова покинули Олимпиаду и вылетели в Россию.

    Об этом сообщила генеральный директор Федерации керлинга России (ФКР) Ольга Шашлова. «Ребята вылетели в Москву», — сказала она.

    Ранее CAS лишил Крушельницкого и Брызгалову бронзовых медалей зимних Игр в Пхёнчхане. В допинг-пробах Крушельницкого, сданных 12 и 13 февраля, нашли мельдоний, который введен в список запрещенных веществ с 1 января 2016 года.

    До сих пор неясно, как препарат мог попасть в организм спортсмена: результаты анализа свидетельствуют об однократном употреблении препарата. Олимпийский комитет России инициирует расследование.

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    Заявление в СК РФ также направила Федерация кёрлинга России: в организации считают, что препарат мог быть добавлен спортсмену в пищу. Сам Крушельницкий от слушаний в Спортивном арбитражном суде отказался, назвав их бесполезными и бессмысленными, и решил вернуть медаль.

    После вступления в силу решения суда в копилке олимпийцев из России останется 12 медалей: 4 серебряных и 8 бронзовых.

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