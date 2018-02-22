В Сети появилось видео с места боев в «дебальцевском котле»

В Сети появилось видео, снятое с беспилотника в районе боев у города Дебальцево в феврале 2015 года.
Видео опубликовал telegram-канал WarGonzo. На кадрах, снятых разведчиками самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), запечатлена дорога к селу Логвиново в 2015 году.
Здесь видны многочисленные следы от разорвавшихся снарядов и дымящаяся военная техника украинских силовиков.
Напомним, в январе-феврале 2015 года Дебальцево стало центром противостояния в Донбассе. ЛНР и ДНР неоднократно сообщали об обстрелах, которые украинские силовики вели из окрестностей Дебальцево. Позже власти Украины заявили о «плановом отводе частей» из города и его окрестностей
По словам представителя народной милиции ЛНР майора Андрея Марочко, в ходе боевых действий под Дебальцево погибли не менее 40 военнослужащих вооруженных сил Украины, еще 50 были ранены.
Здесь видны многочисленные следы от разорвавшихся снарядов и дымящаяся военная техника украинских силовиков.
Напомним, в январе-феврале 2015 года Дебальцево стало центром противостояния в Донбассе. ЛНР и ДНР неоднократно сообщали об обстрелах, которые украинские силовики вели из окрестностей Дебальцево. Позже власти Украины заявили о «плановом отводе частей» из города и его окрестностей
По словам представителя народной милиции ЛНР майора Андрея Марочко, в ходе боевых действий под Дебальцево погибли не менее 40 военнослужащих вооруженных сил Украины, еще 50 были ранены.
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