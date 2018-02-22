Дипломатов из США не допустят к наблюдению за президентскими выборами в РФ

Американских дипломатов и сотрудников американских загранучреждений в России не допустят к наблюдению за президентскими выборами в марте этого года.
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Дипломаты из США и сотрудники американских загранучреждений не будут допущены в качестве наблюдателей к президентским выборам, которые состоятся в России 18 марта 2018 года. Об этом «Интерфаксу» сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Рябков объяснил, что такое решение было принято из-за того, что в 2016 году США не допустили к наблюдению за президентскими выборами 2016 года российских дипломатов. На американцев, представляющих миссии ОБСЕ по наблюдению на выборах, запрет не распространяется, уточнил замминистра.
Сергей Рябков, замминистра иностранных дел РФ: «Граждане США, которые включаются в состав миссии бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по наблюдению за выборами, разумеется, смогут выполнить все соответствующие функции на выборах президента Российской Федерации».
Рябков объяснил, что такое решение было принято из-за того, что в 2016 году США не допустили к наблюдению за президентскими выборами 2016 года российских дипломатов. На американцев, представляющих миссии ОБСЕ по наблюдению на выборах, запрет не распространяется, уточнил замминистра.
Сергей Рябков, замминистра иностранных дел РФ: «Граждане США, которые включаются в состав миссии бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по наблюдению за выборами, разумеется, смогут выполнить все соответствующие функции на выборах президента Российской Федерации».
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