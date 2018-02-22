В Томске скончался освободитель Освенцима Леонтий Брандт

Ветеран Великой Отечественной войны Леонтий Брандт, освобождавший узников Освенцима, ушел из жизни в возрасте 93 лет.
Об этом сообщается на сайте Томской еврейской общины.
Из сообщения: «Сегодня грустный день для нашей общины — нас покинул легендарный человек, фронтовик, один из освободителей Освенцима — Леонтий Вениаминович Брандт».
Леонтий Брандт родился 21 апреля 1924 года в Томске в еврейской многодетной семье. В начале войны окончил школу снайперов. С октября 1942 года участвовал в боях на полях сражений. Воевал на территориях Белорусской и Украинской ССР, Чехословакии, Польши, а 27 января 1945 года был в числе советских солдат, которые освободили крупнейший нацистский концлагерь Освенцим. Награжден орденами и медалями, в том числе орденом Красной звезды.
После войны 50 лет оборонном заводе «Контур». Также известен как общественный деятель и активист Томского еврейского культурного центра.
Из сообщения: «Сегодня грустный день для нашей общины — нас покинул легендарный человек, фронтовик, один из освободителей Освенцима — Леонтий Вениаминович Брандт».
Леонтий Брандт родился 21 апреля 1924 года в Томске в еврейской многодетной семье. В начале войны окончил школу снайперов. С октября 1942 года участвовал в боях на полях сражений. Воевал на территориях Белорусской и Украинской ССР, Чехословакии, Польши, а 27 января 1945 года был в числе советских солдат, которые освободили крупнейший нацистский концлагерь Освенцим. Награжден орденами и медалями, в том числе орденом Красной звезды.
После войны 50 лет оборонном заводе «Контур». Также известен как общественный деятель и активист Томского еврейского культурного центра.
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