Кирилл Руки-Базуки стал женщиной

«Надувной» качок Кирилл Терёшин, известный под прозвищем
Руки-Базуки, опубликовал фото, на котором предстал в женском образе.
Кирилл Терёшин, известный как Руки-Базуки, опубликовал на странице «ВКонтакте» фото в женском парике, с накладными бровями и с макияжем на лице.
Снимок появился накануне. В Сети предположили, что «надувной» качок решил преобразиться к празднику 23 февраля.
Напомним, что Кирилл Терёшин уже не в первый раз меняет свой имидж. Ранее он предстал перед публикой с выкрашенными в желтый цвет волосами и накрашенными губами. Недавно мужчина также подверг себя пластической операции и заменил убивающий его синтол в руках на безопасные импланты. Также импланты вставили Терёшину и в ноги.
Недавно Терёшин опробовал свою силу на блогере-экстремале Александре Таппере, который решил подставить свое лицо под удар Рук-Базук.
Снимок появился накануне. В Сети предположили, что «надувной» качок решил преобразиться к празднику 23 февраля.
Напомним, что Кирилл Терёшин уже не в первый раз меняет свой имидж. Ранее он предстал перед публикой с выкрашенными в желтый цвет волосами и накрашенными губами. Недавно мужчина также подверг себя пластической операции и заменил убивающий его синтол в руках на безопасные импланты. Также импланты вставили Терёшину и в ноги.
Недавно Терёшин опробовал свою силу на блогере-экстремале Александре Таппере, который решил подставить свое лицо под удар Рук-Базук.
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