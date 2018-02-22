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    Кирилл Руки-Базуки стал женщиной

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    • Фото: Кирилл Терёшин / vk.com
    Кирилл <nobr>Руки-Базуки</nobr> стал женщиной

    Кирилл Руки-Базуки стал женщиной

    Кирилл <nobr>Руки-Базуки</nobr> стал женщиной
  • Фото: Кирилл Терёшин / vk.com

    • «Надувной» качок Кирилл Терёшин, известный под прозвищем Руки-Базуки, опубликовал фото, на котором предстал в женском образе.

    Кирилл Терёшин, известный как Руки-Базуки, опубликовал на странице «ВКонтакте» фото в женском парике, с накладными бровями и с макияжем на лице.

    Снимок появился накануне. В Сети предположили, что «надувной» качок решил преобразиться к празднику 23 февраля.

    смотретьСинтоловый качок Терёшин сделал себе ноги-базуки
    Синтоловый качок Терёшин сделал себе ноги-базуки
    Напомним, что Кирилл Терёшин уже не в первый раз меняет свой имидж. Ранее он предстал перед публикой с выкрашенными в желтый цвет волосами и накрашенными губами. Недавно мужчина также подверг себя пластической операции и заменил убивающий его синтол в руках на безопасные импланты. Также импланты вставили Терёшину и в ноги.

    смотретьБлогер-экстремал испытал на себе силу удара Рук-Базук
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    Недавно Терёшин опробовал свою силу на блогере-экстремале Александре Таппере, который решил подставить свое лицо под удар Рук-Базук.

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