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    Неизвестные ограбили офис в «Москва-сити» на 11,5 млн рублей

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    Неизвестные ограбили офис в «Москва-сити» на 11,5 млн рублей

    Неизвестные ограбили офис в <nobr>«Москва-сити»</nobr> на 11,5 млн рублей

    Трое грабителей похитили из офиса в бизнес-центре «Москва-сити» более 11 млн рублей.

    Трое грабителей похитили из офиса в одной из башен бизнес-центра «Москва-сити» почти 11,5 млн рублей. Об этом в четверг РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

    Как сообщили в полиции, преступники открыли сейф с деньгами ключом, который они отняли у владельца офиса. Они подождали мужчину на выходе из здания, насильно посадили его в машину и надели на него наручники. Затем довезли бизнесмена до Краснопресненской набережной, где отпустили его, забрав у него сумку с ключами от офиса и сейфа.

    Пресс-служба ГУ МВД по Москве: «Впоследствии неизвестные похитили из сейфа указанного офиса по адресу: Пресненская набережная, дом 6, строение 2 — 190 тысяч долларов США и 220 тысяч рублей, принадлежащие мужчине».

    В полиции уточнили, что материальный ущерб составил около 11 млн 475 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело о грабеже, преступников разыскивают.

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