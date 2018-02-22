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    Российские военные раздали жителям трех сирийских провинций гуманитарную помощь. Сирия, армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, гуманитарная помощь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские военные раздали жителям трех сирийских провинций гуманитарную помощь

    Российские военные раздали жителям трех сирийских провинций гуманитарную помощь

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    Российские военные раздали жителям трех сирийских провинций гуманитарную помощь

    Российские военные раздали жителям трех сирийских провинций гуманитарную помощь

    Российские военные раздали жителям трех сирийских провинций гуманитарную помощь

      Сегодня состоится открытое заседание Совбеза ООН по ситуации в Восточной Гуте. О его проведении накануне запросил постпред России при организации Василий Небензя. В пригороде Дамаска складывается критическая гуманитарная и социально-экономическая ситуация.

      По информации Минобороны РФ, призывы российского центра по примирению к группировкам незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте результата не дали. Боевики препятствуют выходу населения с подконтрольных территорий. Также сорван переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта.

      Несмотря на это, жителям провинций Латакия, Алеппо, Дамаск только за прошедшие сутки переданы продукты питания, одежда и предметы первой необходимости общим весом более 2 тонн. Российскими военными врачами оказана медицинская помощь. Гуманитарную миссию в Сирии выполняет наш центр по примирению.

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