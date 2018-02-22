Российские военные раздали жителям трех сирийских провинций гуманитарную помощь

Сегодня состоится открытое заседание Совбеза ООН по ситуации в Восточной Гуте. О его проведении накануне запросил постпред России при организации Василий Небензя. В пригороде Дамаска складывается критическая гуманитарная и
социально-экономическая ситуация.
По информации Минобороны РФ, призывы российского центра по примирению к группировкам незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте результата не дали. Боевики препятствуют выходу населения с подконтрольных территорий. Также сорван переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта.
Несмотря на это, жителям провинций Латакия, Алеппо, Дамаск только за прошедшие сутки переданы продукты питания, одежда и предметы первой необходимости общим весом более 2 тонн. Российскими военными врачами оказана медицинская помощь. Гуманитарную миссию в Сирии выполняет наш центр по примирению.
Несмотря на это, жителям провинций Латакия, Алеппо, Дамаск только за прошедшие сутки переданы продукты питания, одежда и предметы первой необходимости общим весом более 2 тонн. Российскими военными врачами оказана медицинская помощь. Гуманитарную миссию в Сирии выполняет наш центр по примирению.
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