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    ЦБ займется финансовым оздоровлением банка «Советский». банки, Центробанк, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЦБ займется финансовым оздоровлением банка «Советский»

    ЦБ займется финансовым оздоровлением банка «Советский»

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    ЦБ займется финансовым оздоровлением банка «Советский»

    ЦБ займется финансовым оздоровлением банка «Советский»

    ЦБ займется финансовым оздоровлением банка «Советский»

      Еще один крупный российский банк перешел под контроль ЦБ. Регулятор объявил, что займется финансовым оздоровлением банка «Советский».

      Оздоровление «Советского» идет уже 2,5 года. Видимо, идет не очень успешно. Центробанк объявил, что будет оздоравливать банк через свой Фонд консолидации.

      «Советский» после «Открытия», «Бинбанка» и «Промсвязьбанка» станет уже четвертой российской кредитной организацией, которая подверглась этой процедуре. Механизм такой санации предполагает, что ЦБ становится собственником финансового учреждения и сам начинает разбираться с его финансовым состоянием.

      «Советский» — один из старейших банков современной России, основанный в 1990 году. Сейчас по вкладам он занимает 53-е место в стране. Впервые временную администрацию в «Советский» ЦБ ввел в октябре 2015-го и возложил эту функцию на Агентство по страхованию вкладов. Потом оздоровлением «Советского» занимался «Татфондбанк», но рухнул сам, затем за дело снова взялось АСВ.

      В интервью РБК эксперты говорят, что по старой схеме санации Центробанк через АСВ просто давал кредит проблемным банкам, чтобы те могли купить надежные активы и выздороветь. Но сейчас становится понятно, что нужную высокую доходность банки найти не могут.

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