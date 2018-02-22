Фантастическая военная драма «Рубеж» выходит на экраны кинотеатров

Настоящим подарком к главному мужскому празднику станет российский фильм «Рубеж». Он выходит в прокат сегодня. Лента основана на реальных событиях и рассказывает об освобождении блокадного Ленинграда. Главный герой в исполнении Павла Прилучного переносится в прошлое и оказывается в самой гуще событий. Циничному бизнесмену предстоит узнать, что такое смелость, верность родине и, конечно, любовь.
Главный герой фантастического фильма «Рубеж» — Михаил (его роль исполняет Павел Прилучный), успешный, циничный бизнесмен, который обладает самым ценным, как ему кажется, навыком — зарабатывать деньги. Он уверенно шагает по жизни, пока не встречает девушку-поисковика. Она и объясняет, что на самом деле важно.
Кристина Бродская, актриса: «Важно, что, не зная своих предков, не зная своих корней, ты, по сути, не знаешь себя».
Михаил, конечно, не верит, но придется. Фантастическим образом он попадает в прошлое — в охваченный войной Ленинград, где нет кредиток и гаджетов, а длительность человеческой жизни порой измеряется часами. Но все же это фильм не только о войне. Он должен быть интересен тому поколению, которое знает о Великой Отечественной лишь из учебников истории.
Это кино о большой любви, о том, какие испытания должен пройти человек, чтобы заслужить право любить и быть любимым. Герою фильма для этого пришлось попасть в экстремальные условия — преодолеть свой рубеж. Подробности — в репортаже корреспондента Светланы Гордеевой.
Кристина Бродская, актриса: «Важно, что, не зная своих предков, не зная своих корней, ты, по сути, не знаешь себя».
Михаил, конечно, не верит, но придется. Фантастическим образом он попадает в прошлое — в охваченный войной Ленинград, где нет кредиток и гаджетов, а длительность человеческой жизни порой измеряется часами. Но все же это фильм не только о войне. Он должен быть интересен тому поколению, которое знает о Великой Отечественной лишь из учебников истории.
Это кино о большой любви, о том, какие испытания должен пройти человек, чтобы заслужить право любить и быть любимым. Герою фильма для этого пришлось попасть в экстремальные условия — преодолеть свой рубеж. Подробности — в репортаже корреспондента Светланы Гордеевой.
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