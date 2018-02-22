В Подмосковье полицейские изъяли арсенал оружия и 2,5 кг наркотиков

Сотрудники подмосковной полиции и УФСБ задержали москвича, в квартире которого хранился арсенал оружия и 2,5 килограмма наркотиков.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, оружие и боеприпасы пригодны для стрельбы, а изъятое вещество является гашишем.



Татьяна Петрова, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области: «В ходе обыска по месту проживания злоумышленника полицейскими обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с автоматом Калашникова, пулеметом Калашникова, сменным стволом к РПК, пистолетом Макарова, прибором для бесшумной стрельбы и боеприпасами в количестве более 900 штук».



Также в квартире найдены станки для производства и ремонта оружия, 2,5 килограмма наркотиков и приспособления для их изготовления.



Возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 и 20 лет соответственно.