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    Ко Дню защитника Отечества «Мосгаз» проверил Вечный огонь у стен Кремля. Москва, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКо Дню защитника Отечества «Мосгаз» проверил Вечный огонь у стен Кремля

    Ко Дню защитника Отечества «Мосгаз» проверил Вечный огонь у стен Кремля

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    Ко Дню защитника Отечества «Мосгаз» проверил Вечный огонь у стен Кремля

    Ко Дню защитника Отечества «Мосгаз» проверил Вечный огонь у стен Кремля

      В преддверии Дня защитника Отечества в Москве провели профилактику Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата.

      Перед началом работ сотрудники «Мосгаза» перенесли пламя на временную горелку. Специалисты тщательно осмотрели всю конструкцию и убедились, что она работает исправно. Устройство рассчитано на любую погоду и позволяет сохранять огонь в условиях дождя, снега и даже урагана.

      Александр Осыка, главный инженер АО «Мосгаз»: «„Мосгаз“ является хранителем Вечного огня более полувека. Вы знаете историю Вечного огня, в течение 51 года мы обслуживаем и обеспечиваем функционирование этого объекта, для нас очень ответственного, важного и почетного, это для „Мосгаза“ объект номер один».

      Могила Неизвестного Солдата появилась у стен Кремля весной 1967 года. В прошлом году мемориал полностью реконструировали, поэтому в ближайшие десятилетия серьезный ремонт ему не потребуется.

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