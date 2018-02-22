Создателей фильма «Форма воды» решили засудить за плагиат

Сын американского драматурга Пола Зиндела обвинил режиссера Гильермо дель Торо в «наглом копировании истории».
Дэвид Зиндел утверждает, что фильм, выдвинутый на премию «Оскар» в 13 номинациях, на самом деле основан на пьесе «Позволь мне услышать твой шепот», созданной его отцом в 1969 году.
Сын драматурга заявил, что создатели ленты «нагло скопировали историю, элементы, героев и темы», поэтому фильм должен считаться адаптацией пьесы.
В связи с этим Дэвид Зиндел решил подать в суд Лос-Анджелеса иск против режиссера Гильермо дель Торо, продюсера Дэниела Крауса и кинокомпанию Fox Searchlight. Мужчина потребовал возмещения всех судебных издержек и прибыли, полученной «в результате незаконных деяний».
Между тем в Fox Searchlight уже отвергли все обвинения, назвав их опроверг полностью необоснованными, передает Reuters. При этом утверждается, что Зиндел специально затеял тяжбу во время финального этапа голосования за номинантов премии «Оскар».
Отметим, что фантастический триллер «Форма воды», в котором рассказывается история любви немой уборщицы и отловленного человека-амфибии, уже успел собрать несколько престижных наград и более 92,7 млн долларов в прокате. Кроме того, фильм был выдвинут на премию «Оскар» в 13 номинациях, в том числе в категориях лучший фильм года, лучшая режиссура и лучшая женская роль.
Сын драматурга заявил, что создатели ленты «нагло скопировали историю, элементы, героев и темы», поэтому фильм должен считаться адаптацией пьесы.
В связи с этим Дэвид Зиндел решил подать в суд Лос-Анджелеса иск против режиссера Гильермо дель Торо, продюсера Дэниела Крауса и кинокомпанию Fox Searchlight. Мужчина потребовал возмещения всех судебных издержек и прибыли, полученной «в результате незаконных деяний».
Между тем в Fox Searchlight уже отвергли все обвинения, назвав их опроверг полностью необоснованными, передает Reuters. При этом утверждается, что Зиндел специально затеял тяжбу во время финального этапа голосования за номинантов премии «Оскар».
Отметим, что фантастический триллер «Форма воды», в котором рассказывается история любви немой уборщицы и отловленного человека-амфибии, уже успел собрать несколько престижных наград и более 92,7 млн долларов в прокате. Кроме того, фильм был выдвинут на премию «Оскар» в 13 номинациях, в том числе в категориях лучший фильм года, лучшая режиссура и лучшая женская роль.
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