В Донбасс отправилась 74-я колонна МЧС с гуманитарной помощью

Из Ростовской области в Донбасс отправилась автомобильная колонна МЧС.
Грузовики везут в Донецк и Луганск более 430 тонн гуманитарных грузов. Колонна доставит в Донбасс детские продуктовые наборы и медицинское имущество.
Как подчеркнули в МЧС, грузовики на границе пройдут все необходимые таможенные процедуры. Они будут проводиться в присутствии сотрудников пограничной и таможенной служб Украины, передает ТАСС.
Отметим, что с августа 2014 года 73 автоколонны МЧС доставили жителям юго-востока Украины свыше 72 тыс. тонн гуманитарных грузов. В Донбасс везли продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости.
Как подчеркнули в МЧС, грузовики на границе пройдут все необходимые таможенные процедуры. Они будут проводиться в присутствии сотрудников пограничной и таможенной служб Украины, передает ТАСС.
Отметим, что с августа 2014 года 73 автоколонны МЧС доставили жителям юго-востока Украины свыше 72 тыс. тонн гуманитарных грузов. В Донбасс везли продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости.
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