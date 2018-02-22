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    В Донбасс отправилась 74-я колонна МЧС с гуманитарной помощью

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    В Донбасс отправилась 74-я колонна МЧС с гуманитарной помощью

    В Донбасс отправилась <nobr>74-я</nobr> колонна МЧС с гуманитарной помощью

    Из Ростовской области в Донбасс отправилась автомобильная колонна МЧС.

    Грузовики везут в Донецк и Луганск более 430 тонн гуманитарных грузов. Колонна доставит в Донбасс детские продуктовые наборы и медицинское имущество.

    Как подчеркнули в МЧС, грузовики на границе пройдут все необходимые таможенные процедуры. Они будут проводиться в присутствии сотрудников пограничной и таможенной служб Украины, передает ТАСС.

    Отметим, что с августа 2014 года 73 автоколонны МЧС доставили жителям юго-востока Украины свыше 72 тыс. тонн гуманитарных грузов. В Донбасс везли продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости.

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