Похищенная в Вене трехлетняя россиянка нашлась в Ливане

Муж-иностранец похитил у россиянки трехлетнюю дочь-инвалида и увез ее в Ливан.
Отец ребенка Мажди Эль-Али Салу утверждает, что в конце прошлого года увез девочку из Вены в Ливан, так как ей по медицинским показаниям нужно жить в теплом климате. Сейчас, подчеркивает мужчина, его дочь наблюдается у хороших врачей и идет на поправку.
При этом ливанец утверждает, что предупреждал супругу о своем решении уехать вместе с дочкой.
Мажди Эль-Али Салу: «Она (жена) общалась со мной. 28 декабря я ей сказал, что мы в Ливан едем. 29 декабря мы общались, я ей сказал, что мы в Ливане».
Напомним, ранее стало известно о похищении маленькой россиянки, которая вместе с родителями приехала в Вену для лечения тяжелого заболевания легких. Мать ребенка сообщала, что ее дочь увез супруг, с которым она собиралась разводиться. При этом отмечалось, что мужчина с ребенком сначала отправился в Ливан, а потом мог попасть в Сирию, где, возможно, вступил в ряды запрещенной группировки ИГИЛ.
Позднее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту похищения трехлетней россиянки.
При этом ливанец утверждает, что предупреждал супругу о своем решении уехать вместе с дочкой.
Мажди Эль-Али Салу: «Она (жена) общалась со мной. 28 декабря я ей сказал, что мы в Ливан едем. 29 декабря мы общались, я ей сказал, что мы в Ливане».
Напомним, ранее стало известно о похищении маленькой россиянки, которая вместе с родителями приехала в Вену для лечения тяжелого заболевания легких. Мать ребенка сообщала, что ее дочь увез супруг, с которым она собиралась разводиться. При этом отмечалось, что мужчина с ребенком сначала отправился в Ливан, а потом мог попасть в Сирию, где, возможно, вступил в ряды запрещенной группировки ИГИЛ.
Позднее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту похищения трехлетней россиянки.
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