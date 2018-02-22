СМИ: Минобороны создаст в Подмосковье «дивизию будущего»

Вторая гвардейская мотострелковая Таманская дивизия первой получит новейшее российское вооружение.
Ожидается, что с 2020 года дивизия, которая дислоцируется в подмосковном поселке Калининец, начнет получать самое современное оружие, в том числе танки «Армата», самоходные артиллерийские установки «Коалиция», БМП «Курганец» и БТР «Бумеранг».
Как пишут «Известия», изначально Минобороны планировало распределить новейшую технику по разным воинским частям. Однако потом было принято решение создать одну «дивизию будущего».
Ожидается, что на базе Таманской дивизии боевые машины пройдут войсковые испытания. Сейчас же военные осваивают технику, проехавшую по Красной площади во время прошлогоднего парада Победы.
Как пишут «Известия», изначально Минобороны планировало распределить новейшую технику по разным воинским частям. Однако потом было принято решение создать одну «дивизию будущего».
Ожидается, что на базе Таманской дивизии боевые машины пройдут войсковые испытания. Сейчас же военные осваивают технику, проехавшую по Красной площади во время прошлогоднего парада Победы.
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