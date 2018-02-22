В ЕС назвали недопустимым нападение на здание Россотрудничества в Киеве

В Евросоюзе осудили атаки украинских радикалов на российские учреждения в Киеве.
В Европейской службе внешних действий подчеркнули, что считают эти нападения недопустимыми, и призвали Киев расследовать атаки, передает ТАСС.
Европейская служба внешних действий: «Мы считаем эти действия недопустимыми. Мы настаиваем на проведении расследования и принятии мер по их пресечению в будущем».
Напомним, 17 февраля радикалы ворвались на территорию представительства Россотрудничества, сорвали работу детских кружков, разрисовали стены черной и красной краской, а также сорвали и осквернили российский триколор.
А на следующий день десятки радикалов забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества. После этого злоумышленники принялись громить офисы «Альфа-банка» и «Сбербанка». При этом полицейские в ситуацию не вмешивались.
Европейская служба внешних действий: «Мы считаем эти действия недопустимыми. Мы настаиваем на проведении расследования и принятии мер по их пресечению в будущем».
Напомним, 17 февраля радикалы ворвались на территорию представительства Россотрудничества, сорвали работу детских кружков, разрисовали стены черной и красной краской, а также сорвали и осквернили российский триколор.
А на следующий день десятки радикалов забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества. После этого злоумышленники принялись громить офисы «Альфа-банка» и «Сбербанка». При этом полицейские в ситуацию не вмешивались.
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