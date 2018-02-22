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    В ЕС назвали недопустимым нападение на здание Россотрудничества в Киеве

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    • Фото: РИА Новости © 2018
    В ЕС назвали недопустимым нападение на здание Россотрудничества в Киеве

    В ЕС назвали недопустимым нападение на здание Россотрудничества в Киеве

    В ЕС назвали недопустимым нападение на здание Россотрудничества в Киеве
  • Фото: РИА Новости © 2018

    • В Евросоюзе осудили атаки украинских радикалов на российские учреждения в Киеве.

    В Европейской службе внешних действий подчеркнули, что считают эти нападения недопустимыми, и призвали Киев расследовать атаки, передает ТАСС.

    Европейская служба внешних действий: «Мы считаем эти действия недопустимыми. Мы настаиваем на проведении расследования и принятии мер по их пресечению в будущем».

    смотретьРадикалы забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве
    Радикалы забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве
    Напомним, 17 февраля радикалы ворвались на территорию представительства Россотрудничества, сорвали работу детских кружков, разрисовали стены черной и красной краской, а также сорвали и осквернили российский триколор.

    А на следующий день десятки радикалов забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества. После этого злоумышленники принялись громить офисы «Альфа-банка» и «Сбербанка». При этом полицейские в ситуацию не вмешивались.

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