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    «Манчестер Юнайтед» и «Севилья» не выявили победителя в Лиге чемпионов

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    • Фото: Reuters © 2018, Juan Medina
    «Манчестер Юнайтед» и «Севилья» не выявили победителя в Лиге чемпионов

    «Манчестер Юнайтед» и «Севилья» не выявили победителя в Лиге чемпионов

    «Манчестер Юнайтед» и «Севилья» не выявили победителя в Лиге чемпионов
  • Фото: Reuters © 2018, Juan Medina

    • «Манчестер Юнайтед» и «Севилья» сыграли вничью в первом матче 1/8 Лиги чемпионов.

    Встреча, проходившая в Севилье, закончилась со счетом 0:0.

    В другом матче украинский «Шахтёр» на своем поле взял верх над итальянской «Ромой» со счетом 2:1. На гол Дженгиза Ундера горняки ответили точными ударами Факундо Феррейры и Фреда.

    Ответные встречи пройдут 13 марта.

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