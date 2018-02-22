«Манчестер Юнайтед» и «Севилья» не выявили победителя в Лиге чемпионов

«Манчестер Юнайтед» и «Севилья» сыграли вничью в первом матче 1/8 Лиги чемпионов.

Встреча, проходившая в Севилье, закончилась со счетом 0:0.



В другом матче украинский «Шахтёр» на своем поле взял верх над итальянской «Ромой» со счетом 2:1. На гол Дженгиза Ундера горняки ответили точными ударами Факундо Феррейры и Фреда.



Ответные встречи пройдут 13 марта.

