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    Главное — не победа: самые необычные участники Олимпиады в Пхёнчхане. Олимпиада, Южная Корея. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлавное — не победа: самые необычные участники Олимпиады в Пхёнчхане

    Главное — не победа: самые необычные участники Олимпиады в Пхёнчхане

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    Главное — не победа: самые необычные участники Олимпиады в Пхёнчхане

    Главное — не победа: самые необычные участники Олимпиады в Пхёнчхане

    Главное — не победа: самые необычные участники Олимпиады в Пхёнчхане

      На Олимпиаду в Пхёнчхане, ставшей рекордной по числу участников, приехало немало спортсменов из таких стран, которые с зимними видами спорта никак на ассоциируются — Нигерия, Гана, Эквадор.

      Кажется, что в сбитом из кусков фанеры ящике еще недавно перевозили бананы. Теперь в него же, только с обратной стороны, укладывают скелетонистку из Ганы. Четыре колеса вместо двух полозьев. Но в Африке особой разницы не видят. Да и не понимают — а снег это вообще что?

      Единственный скелетонист из Ганы Акваси Фримпонг несся на санках по ледяному желобу как мог. Хотя на родной деревяшке, судя по результату, он финишировал бы быстрее.

      Акваси Фримпонг, член олимпийской сборной Ганы: «Олимпиада — это то, о чем я мечтал с детства. Подумаешь, последний. Да я пылесосы продавал, чтобы поехать на Олимпиаду. Никто не хотел поддерживать такого неудачника! И вот я здесь».

      Пхёнчхан оказался богат на экзотику: горнолыжница из Кении, бобселистки из Нигерии. Пит Тауфатоуфуа из Тонга чуть ли не голышом поехал в Рио тхэквондистом. Но на этом атлет решил не останавливаться. Чтобы не ждать четыре года, Пит переквалифицировался в лыжники. Его 114-й результат это как новый олимпийский принцип — хоть голым, хоть в масле — лишь бы финишировать.

      Подробнее о необычных участниках Олимпиады в Пхёнчхане — в спецрепортаже «Итогов дня».

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