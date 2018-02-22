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    От переворота до «экономики знаний»: эксперты вывели четыре сценария для Украины. Порошенко, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОт переворота до «экономики знаний»: эксперты вывели четыре сценария для Украины

    От переворота до «экономики знаний»: эксперты вывели четыре сценария для Украины

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    От переворота до «экономики знаний»: эксперты вывели четыре сценария для Украины

    От переворота до «экономики знаний»: эксперты вывели четыре сценария для Украины

      Сразу четыре возможных сценария для Украины вывела объединенная группа европейских и российских экспертов. Речь идет о ближайшем десятилетии.

      Сценарий первый — позитивный. Если на выборах в Раду побеждает коалиция сторонников экономического роста, децентрализации государства и передачи власти регионам, Порошенко уходит, полномочия президента и силовиков сужаются, то Украина теоретически может стать развитым государством, прочно интегрированным в мировую экономику. И даже Донбасс, возможно, добровольно вернется в состав Украины как функциональная автономия на особых правах.

      Сценарий второй, тоже относительно гладкий, обещает Украине процветание, если она откажется от сильной президентской системы в пользу германской парламентской модели с влиятельным конституционным судом. Но необходим опять же новый президент, поумнее, который решит и донбасский кризис, но в пользу реинтеграции, сумев как-то заманить обратно жителей народных республик.

      Сценарий третий, похуже. Порошенко переизберется на второй срок, но, будучи несостоятельным, пост он все равно потеряет в результате военного переворота, загнав страну в период безвластия и экономической разрухи.

      Сценарий четвертый. Порошенко опять-таки уходит, к власти приходят технократы, делающие ставку на «экономику знаний», уставшее от войны общество требует отпустить Донбасс, он отпадает от Украины окончательно, и напряженность в регионе спадает сама собой.

      Надо сказать, что Россия присутствует во всех четырех сценариях, но не как движущая сила, как необходимый для развития Украины партнер. Кроме третьего — самого негативного. Хаос, который может начаться на Украине после переизбрания Порошенко, скорее всего, сделает восстановление отношений невозможным даже в теории.

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