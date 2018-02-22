Главный военный прокурор предрек Украине судьбу Югославии

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос утверждает, что страна может повторить судьбу Югославии и превратиться в испытательный полигон для урегулирования военных конфликтов.

Матиос высказывал личное мнение, ведь территория Донбасса по новому закону является местом, где идет не антитеррористическая операция, а военная. То есть на эту территорию могут зайти, как того просит Европа, до 35 тысяч миротворцев. Как человека военного, Матиоса беспокоит, что вся эта армия не будет подчиняться ни ему, ни даже президенту Порошенко.



Анатолий Матиос, главный военный прокурор Украины: «По всем международным нормам и по нормам ООН военнослужащие в таком количестве будут отвечать не по украинским законам, а исключительно по законодательству своих стран, несмотря на принимающую сторону».



Конечно, главный военный прокурор не говорит этого вслух, но именно введение миротворцев в свое время стало началом конца когда-то единой Югославии. Страны, которой сейчас уже нет на карте.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Полякова.

