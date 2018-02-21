Москвича задержали в Мюнхене за участие в беспорядках на Евро-2016

Немецкие правоохранители задержали гражданина РФ по запросу французских властей.
Москвич 1986 года рождения был задержан при пересечении границы в аэропорту Мюнхена. Россиянина подозревают в участии в беспорядках во время чемпионата Европы по футболу 2016 года.
Сейчас решается вопрос о передаче россиянина французской стороне
Как сообщил на своей странице в Facebook пресс-атташе посольства России в ФРГ Денис Микерин, российские дипломаты уже связались с родственниками задержанного. Им будет оказано все необходимое консульское содействие.
Напомним, фанатские беспорядки произошли во время матча Евро-2016 Англия — Россия в Марселе. Тогда порядка 30 российских фанатов, прорвав оцепление, проникли в сектор с англичанами и устроили потасовку. Также до матча произошли стычки между английскими и российскими фанатами, местными жителями и полицией. Ранения получили не менее 30 человек. Позднее суд приговорил троих россиян к срокам от одного до двух лет лишения свободы.
Сейчас решается вопрос о передаче россиянина французской стороне
Как сообщил на своей странице в Facebook пресс-атташе посольства России в ФРГ Денис Микерин, российские дипломаты уже связались с родственниками задержанного. Им будет оказано все необходимое консульское содействие.
Напомним, фанатские беспорядки произошли во время матча Евро-2016 Англия — Россия в Марселе. Тогда порядка 30 российских фанатов, прорвав оцепление, проникли в сектор с англичанами и устроили потасовку. Также до матча произошли стычки между английскими и российскими фанатами, местными жителями и полицией. Ранения получили не менее 30 человек. Позднее суд приговорил троих россиян к срокам от одного до двух лет лишения свободы.
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