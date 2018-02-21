Минобороны РФ: переговорный процесс в Восточной Гуте сорван

Российские военные сообщили о критической гуманитарной и
социально-экономической ситуации в пригороде Дамаска Восточной Гуте.
Как отметили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, боевики в Восточной Гуте препятствуют выходу населения с подконтрольных территорий и отказываются сложить оружие.
Центр по примирению враждующих сторон в Сирии: «Призывы российского Центра к группировкам незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте прекратить сопротивление, сложить оружие и урегулировать свой статус результата не имели. Переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта в Восточной Гуте сорван».
Также сообщается, что за прошедшие сутки боевики 21 раз обстреляли Дамаск и близлежащие населенных пункты.
Накануне стало известно, что боевики из Восточной Гуты обстреляли жилые кварталы Дамаска. Также под огонь попал российский Центр по примирению враждующих сторон. Российские военные не пострадали.
А сегодня постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал созвать заседание Совбеза, чтобы обсудить ситуацию в Восточной Гуте. В свою очередь представитель генсека ООН сообщил, что в результате обстрелов в Восточной Гуте за последние два дня погибли более 100 человек.
Отметим, что Восточная Гута, контролируемая боевиками, включена в список зон деэскалации. Сейчас в осажденном анклаве находятся около 400 тысяч человек.
Центр по примирению враждующих сторон в Сирии: «Призывы российского Центра к группировкам незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте прекратить сопротивление, сложить оружие и урегулировать свой статус результата не имели. Переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта в Восточной Гуте сорван».
Также сообщается, что за прошедшие сутки боевики 21 раз обстреляли Дамаск и близлежащие населенных пункты.
Накануне стало известно, что боевики из Восточной Гуты обстреляли жилые кварталы Дамаска. Также под огонь попал российский Центр по примирению враждующих сторон. Российские военные не пострадали.
А сегодня постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал созвать заседание Совбеза, чтобы обсудить ситуацию в Восточной Гуте. В свою очередь представитель генсека ООН сообщил, что в результате обстрелов в Восточной Гуте за последние два дня погибли более 100 человек.
Отметим, что Восточная Гута, контролируемая боевиками, включена в список зон деэскалации. Сейчас в осажденном анклаве находятся около 400 тысяч человек.
Комментарии