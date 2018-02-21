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    Минобороны РФ: переговорный процесс в Восточной Гуте сорван

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    • Фото: Reuters © 2018, Bassam Khabieh
    Минобороны РФ: переговорный процесс в Восточной Гуте сорван

    Минобороны РФ: переговорный процесс в Восточной Гуте сорван

    Минобороны РФ: переговорный процесс в Восточной Гуте сорван
  • Фото: Reuters © 2018, Bassam Khabieh

    • Российские военные сообщили о критической гуманитарной и социально-экономической ситуации в пригороде Дамаска Восточной Гуте.

    Как отметили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, боевики в Восточной Гуте препятствуют выходу населения с подконтрольных территорий и отказываются сложить оружие.

    Центр по примирению враждующих сторон в Сирии: «Призывы российского Центра к группировкам незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте прекратить сопротивление, сложить оружие и урегулировать свой статус результата не имели. Переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта в Восточной Гуте сорван».

    Также сообщается, что за прошедшие сутки боевики 21 раз обстреляли Дамаск и близлежащие населенных пункты.

    Накануне стало известно, что боевики из Восточной Гуты обстреляли жилые кварталы Дамаска. Также под огонь попал российский Центр по примирению враждующих сторон. Российские военные не пострадали.

    А сегодня постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал созвать заседание Совбеза, чтобы обсудить ситуацию в Восточной Гуте. В свою очередь представитель генсека ООН сообщил, что в результате обстрелов в Восточной Гуте за последние два дня погибли более 100 человек.

    Отметим, что Восточная Гута, контролируемая боевиками, включена в список зон деэскалации. Сейчас в осажденном анклаве находятся около 400 тысяч человек.

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