Дачный ответ <sup><small>0+</small></sup>
ТВ-Эфир
Дачный ответ 0+
    •  

    В конгрессе США предложили увеличить бюджет ФБР для борьбы с Россией

    26 комментариев
    В конгрессе США предложили увеличить бюджет ФБР для борьбы с Россией

    В конгрессе США предложили увеличить бюджет ФБР для борьбы с Россией

    В конгрессе США предложили увеличить бюджет ФБР для борьбы с Россией
  • Фото: Associated Press © 2018, John Bazemore

    • Представители американской демократической партии предложили увеличить финансирование ФБР на 300 млн долларов, чтобы противостоять попыткам России вмешаться в выборы.

    Лидеры демократов в Конгрессе намерены добиться увеличения бюджета ФБР, чтобы бюро могло противостоять предполагаемым вмешательствам России в выборы 2018 года. Письмо республиканцам в Конгрессе направили Чарльз Шумер, Нэнси Пелоси и Митч Макконнелл, сообщает американское издание The Hill.

    Из письма демократов: «Дополнительные средства должны быть использованы для обеспечения ресурсов и сотрудников, которые будут противостоять влиянию враждебных иностранных сил в США, особенно российских специалистов, работающих в наших социальных сетях».

    Политики предлагают добавить к финансированию ФБР еще 300 млн долларов.

    Кроме того, авторы письма просят дополнительного финансирования департамента национальной безопасности, а в департамент они обратились с требованием опубликовать подробный отчет касательно того, как Россия пытается вмешаться в выборы, которые состоятся в США в 2018 году.

    смотретьТроллинг против демократии: в чем именно власти США обвиняют россиян из списка Мюллера
    Троллинг против демократии: в чем именно власти США обвиняют россиян из списка Мюллера
    Напомним, на прошлой неделе Минюст США выдвинул обвинения во «вмешательстве» в президентские выборы 2016 года 13 россиянам — сотрудникам петербургского «Агентства интернет-исследований». В министерстве заявили, что эти люди выдавали себя за американцев и призывали граждан ходить на митинги в поддержку Дональда Трампа, однако их деятельность на результаты выборов не повлияла.

    Москва отвергла все обвинения, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсурдом то, что, по мнению Вашингтона, 13 человек смогли перехитрить все американские спецслужбы.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru