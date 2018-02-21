В конгрессе США предложили увеличить бюджет ФБР для борьбы с Россией

Представители американской демократической партии предложили увеличить финансирование ФБР на 300 млн долларов, чтобы противостоять попыткам России вмешаться в выборы.
Лидеры демократов в Конгрессе намерены добиться увеличения бюджета ФБР, чтобы бюро могло противостоять предполагаемым вмешательствам России в выборы 2018 года. Письмо республиканцам в Конгрессе направили Чарльз Шумер, Нэнси Пелоси и Митч Макконнелл, сообщает американское издание The Hill.
Из письма демократов: «Дополнительные средства должны быть использованы для обеспечения ресурсов и сотрудников, которые будут противостоять влиянию враждебных иностранных сил в США, особенно российских специалистов, работающих в наших социальных сетях».
Политики предлагают добавить к финансированию ФБР еще 300 млн долларов.
Кроме того, авторы письма просят дополнительного финансирования департамента национальной безопасности, а в департамент они обратились с требованием опубликовать подробный отчет касательно того, как Россия пытается вмешаться в выборы, которые состоятся в США в 2018 году.
Напомним, на прошлой неделе Минюст США выдвинул обвинения во «вмешательстве» в президентские выборы 2016 года 13 россиянам — сотрудникам петербургского «Агентства интернет-исследований». В министерстве заявили, что эти люди выдавали себя за американцев и призывали граждан ходить на митинги в поддержку Дональда Трампа, однако их деятельность на результаты выборов не повлияла.
Москва отвергла все обвинения, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсурдом то, что, по мнению Вашингтона, 13 человек смогли перехитрить все американские спецслужбы.
Из письма демократов: «Дополнительные средства должны быть использованы для обеспечения ресурсов и сотрудников, которые будут противостоять влиянию враждебных иностранных сил в США, особенно российских специалистов, работающих в наших социальных сетях».
Политики предлагают добавить к финансированию ФБР еще 300 млн долларов.
Кроме того, авторы письма просят дополнительного финансирования департамента национальной безопасности, а в департамент они обратились с требованием опубликовать подробный отчет касательно того, как Россия пытается вмешаться в выборы, которые состоятся в США в 2018 году.
Напомним, на прошлой неделе Минюст США выдвинул обвинения во «вмешательстве» в президентские выборы 2016 года 13 россиянам — сотрудникам петербургского «Агентства интернет-исследований». В министерстве заявили, что эти люди выдавали себя за американцев и призывали граждан ходить на митинги в поддержку Дональда Трампа, однако их деятельность на результаты выборов не повлияла.
Москва отвергла все обвинения, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсурдом то, что, по мнению Вашингтона, 13 человек смогли перехитрить все американские спецслужбы.
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