Роскомнадзор заблокировал сайт Ходорковского

Сайт «МБХ медиа» заблокирован по требованию Генпрокуратуры РФ.
Как пояснили «Интерфаксу» в Роскомнадзоре сайт блокируется на основании статьи «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которая обязывает ограничивать доступ к информационным материалам иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации.
Интернет-издание «МБХ медиа» курирует бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский.
В апреле прошлого года Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории РФ деятельность неправительственной организации «Открытая Россия», которую ранее также возглавлял Ходорковский.
Интернет-издание «МБХ медиа» курирует бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский.
В апреле прошлого года Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории РФ деятельность неправительственной организации «Открытая Россия», которую ранее также возглавлял Ходорковский.
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