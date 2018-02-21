Реставраторы воссоздают в Ораниенбауме иконы и интерьеры церковного павильона

В Ораниенбауме показали воссозданные иконы церковного павильона Меншиковского дворца. Это 39 стенных картин, обрамленных лепным декором XVIII века.

Перед реставраторами стояла непростая задача. В архивах сохранилось всего несколько интерьерных фотографий храма, до того как его уничтожили в 1939 году.



Как передает корреспондент НТВ Антон Зыков, реставрация не окончена. Такое ощущение появляется, как только заходишь в церковь. Здесь еще стоят строительные леса и главное, что почти весь верхний ярус будто вовсе и не оформлен.



Но архитекторы успокаивают: так законсервировали уникальную лепнину времен Антонио Ринальди. Благодаря ей, нашли карандашные наброски мастера и поняли: интерьер два с половиной века назад был исполнен в фисташково-розовых тонах.



Сергей Павлов, главный архитектор ГМЗ «Петергоф»: «Здесь был применен достаточно интересный отделочный способ. Это сочетание сусального серебра и золота в отделке лепки. И вот эти темные гирлянды над окнами — как раз видно, что это сочетания золота. Непросто читается, но этот черный металл — окислившееся серебро».



Задумка архитекторов XVIII века — православная церковь с элементами европейского барокко. Строение в виде восьмигранного павильона, иконостас не в восточной, а в северо-восточной части, резные колонны, фигуры Богоматери и Иисуса и явно католический крест, который венчает алтарную часть. Многие настенные иконы не канонические, это изображения святых.



Во время советской власти Меншиковский дворец передали Балтийскому флоту, а пятиярусную церковь переделали в трехэтажное гидрографическое хранилище. Настенные изображения исчезли, а иконостас разобрали и в конце 30-х вывезли в Петергоф, где он сгорел во время войны.



Остались немногочисленные фотографии. Черно-белые, местами нечеткие, где-то с засвеченными пятнами. В общем, у историков было много хлопот. Но, говорят, по описям разных лет удалось понять не только, какие мастера первоначально писали иконы, но и в каком месте павильона находился каждый образ. Воссоздавали по аналогам.



Реставраторам осталось установить иконы на верхних ярусах. Казалось бы, дело за малым. Но с учетом того, сколько сюрпризов они уже обнаружили за эти годы, неожиданные открытия могут быть и сейчас.