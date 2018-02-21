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    На «Ленфильме» представили документальную ленту об Алексее Германе. Ленфильм, Санкт-Петербург, кино. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа «Ленфильме» представили документальную ленту об Алексее Германе

    На «Ленфильме» представили документальную ленту об Алексее Германе

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    На «Ленфильме» представили документальную ленту об Алексее Германе

    На «Ленфильме» представили документальную ленту об Алексее Германе

    На «Ленфильме» представили документальную ленту об Алексее Германе

      В годовщину смерти режиссера на родной киностудии мастера прошла презентация фильма «Герман: по ту сторону камеры».

      В Петербурге вспоминают Алексея Германа-старшего. Его не стало ровно пять лет назад. Сегодня на «Ленфильме» собрались друзья, коллеги, родные великого режиссера.

      Специально к этому памятному вечеру на киностудии подготовили выставку фотографий, сделанных во время съемок таких фильмов как «Двадцать дней без войны», «Мой друг Иван Лапшин», «Трудно быть богом».

      Также собравшимся показали документальный фильм об Алексее Германе. Ленту снял Александр Поздняков еще при жизни режиссера. Однако она не была представлена широкому зрителю. По словам киноведа, в ленте в деталях показана та жизнь, которой жил Герман. И только две сцены постановочные.

      Работа над 50-минутным фильмом «Герман: по ту сторону камеры» длилась целый год. И, по словам Александра Позднякова, картина понравилась и самому Алексею Юрьевичу, и его жене Светлане Кармалите.

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