Дачный ответ <sup><small>0+</small></sup>
ТВ-Эфир
Дачный ответ 0+
    •  

    Россия призвала СБ ООН провести экстренное заседание по Восточной Гуте

    комментировать

    Россия призвала СБ ООН провести экстренное заседание по Восточной Гуте

    Россия призвала СБ ООН провести экстренное заседание по Восточной Гуте

    Россия предложила Совету Безопасности ООН провести экстренное заседание по ситуации в пригороде Дамаска Восточной Гуте.

    Просьбу озвучил сегодня постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на встрече СБ, посвященной поддержанию международного мира и безопасности, передает ТАСС.

    Василий Небензя, постоянный представитель РФ при ООН: «У нас есть конкретное предложение. Мы просим (кувейтское) председательство собрать завтра открытое заседание Совета Безопасности, чтобы обсудить ситуацию в Восточной Гуте. Я думаю, что это необходимо с учетом той озабоченности, которую мы сегодня слышали, для того, чтобы все стороны могли представить свое видение, понимание этой ситуации и предложить пути выхода из нее».

    В дискуссии принял участие и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который призвал к немедленному прекращению военных действий в Восточной Гуте для оказания гуманитарной помощи населению.

    Накануне представитель генерального секретаря ООН сообщил, что в результате обстрелов в Восточной Гуте за последние два дня погибли более 100 человек. В осажденном анклаве сейчас находятся около 400 тысяч человек.

    Восточная Гута, контролируемая боевиками и находящаяся в осаде правительственных войск, включена в список зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением от 4 мая между Россией, Ираном и Турцией, которые выступили гарантами режима прекращения огня в Сирии. В ООН регулярно выражают обеспокоенность ситуацией в этом районе, призывая создать условия для доставки туда гуманитарной помощи.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru