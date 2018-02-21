Россия призвала СБ ООН провести экстренное заседание по Восточной Гуте

Россия предложила Совету Безопасности ООН провести экстренное заседание по ситуации в пригороде Дамаска Восточной Гуте.
Просьбу озвучил сегодня постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на встрече СБ, посвященной поддержанию международного мира и безопасности, передает ТАСС.
Василий Небензя, постоянный представитель РФ при ООН: «У нас есть конкретное предложение. Мы просим (кувейтское) председательство собрать завтра открытое заседание Совета Безопасности, чтобы обсудить ситуацию в Восточной Гуте. Я думаю, что это необходимо с учетом той озабоченности, которую мы сегодня слышали, для того, чтобы все стороны могли представить свое видение, понимание этой ситуации и предложить пути выхода из нее».
В дискуссии принял участие и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который призвал к немедленному прекращению военных действий в Восточной Гуте для оказания гуманитарной помощи населению.
Накануне представитель генерального секретаря ООН сообщил, что в результате обстрелов в Восточной Гуте за последние два дня погибли более 100 человек. В осажденном анклаве сейчас находятся около 400 тысяч человек.
Восточная Гута, контролируемая боевиками и находящаяся в осаде правительственных войск, включена в список зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением от 4 мая между Россией, Ираном и Турцией, которые выступили гарантами режима прекращения огня в Сирии. В ООН регулярно выражают обеспокоенность ситуацией в этом районе, призывая создать условия для доставки туда гуманитарной помощи.
Василий Небензя, постоянный представитель РФ при ООН: «У нас есть конкретное предложение. Мы просим (кувейтское) председательство собрать завтра открытое заседание Совета Безопасности, чтобы обсудить ситуацию в Восточной Гуте. Я думаю, что это необходимо с учетом той озабоченности, которую мы сегодня слышали, для того, чтобы все стороны могли представить свое видение, понимание этой ситуации и предложить пути выхода из нее».
В дискуссии принял участие и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который призвал к немедленному прекращению военных действий в Восточной Гуте для оказания гуманитарной помощи населению.
Накануне представитель генерального секретаря ООН сообщил, что в результате обстрелов в Восточной Гуте за последние два дня погибли более 100 человек. В осажденном анклаве сейчас находятся около 400 тысяч человек.
Восточная Гута, контролируемая боевиками и находящаяся в осаде правительственных войск, включена в список зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением от 4 мая между Россией, Ираном и Турцией, которые выступили гарантами режима прекращения огня в Сирии. В ООН регулярно выражают обеспокоенность ситуацией в этом районе, призывая создать условия для доставки туда гуманитарной помощи.
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