Водитель съехал в переход в Петербурге на слабо

Водитель внедорожника рассказал полицейским, почему он оказался в вестибюле метро «Московская» и кто его на это сподвиг.
В Петербурге открыли переход, в который утром въехал корейский внедорожник. Оградительные ленты сняли со стороны Авиационной улицы.
Между тем водитель объяснился в отделе полиции. Оказывается, пенсионер пытался испытать возможности своей машины. К тому же свой маневр он сделал на спор.
Неординарный поступок владельца иномарки поразил пешеходов. По их словам, сначала мужчина въехал на тротуар, спустился по ступеням вниз и совершил несколько маневров под землей.
А вот самостоятельно выбраться на поверхность водитель не смог. Для этого пришлось задействовать сотрудников МЧС. Известно, что никто не пострадал. Однако вход на станцию со стороны Авиационной улицы был временно закрыт на протяжении двух часов. На работу метрополитена инцидент не повлиял. Состояние водителя оценивают медики.
Между тем водитель объяснился в отделе полиции. Оказывается, пенсионер пытался испытать возможности своей машины. К тому же свой маневр он сделал на спор.
Неординарный поступок владельца иномарки поразил пешеходов. По их словам, сначала мужчина въехал на тротуар, спустился по ступеням вниз и совершил несколько маневров под землей.
А вот самостоятельно выбраться на поверхность водитель не смог. Для этого пришлось задействовать сотрудников МЧС. Известно, что никто не пострадал. Однако вход на станцию со стороны Авиационной улицы был временно закрыт на протяжении двух часов. На работу метрополитена инцидент не повлиял. Состояние водителя оценивают медики.
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