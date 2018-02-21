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    На митинге в поддержку Путина споют Газманов, Басков и Киркоров

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    На митинге в поддержку Путина споют Газманов, Басков и Киркоров

    На митинге в поддержку Путина споют Газманов, Басков и Киркоров

    Несколько тысяч человек примут участие в предвыборном митинге в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина в «Лужниках».

    Сообщается, что на митинг в поддержку Путина в «Лужниках» выступят Олег Газманов, Стас Михайлов, Николай Басков, Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Юрий Антонов, Александр Розенбаум, Филипп Киркоров, Тимур Родригез, Алексей Воробьёв и другие.

    На предвыборном сайте кандидата Владимира Путина сообщается, что в регионах проведение аналогичных мероприятий в этот день не планируется. Мероприятие будет оплачено из избирательного фонда.

    Выборы главы государства пройдут 18 марта. На высший государственный пост претендуют 8 кандидатов: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский.

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