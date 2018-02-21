Украинские шахтеры объявили голодовку прямо в здании Минэнерго

Работники украинского госпредприятия «Селидовуголь» собрались в здании Министерства энергетики и угольной промышленности страны и там же объявили голодовку.
Рабочие настаивают на погашении задолженности по заработной плате, сообщил глава Независимого профсоюза украинских горняков Михаил Волынец. По его словам, они также призывают повысить тарифные ставки и «вернуть украденные запасы» и выделить средства на техническое переоснащение и обеспечение материалами «Селидовугля».
По данным «Интерфакса», в ответ на требования шахтеров министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил о готовности лично прибыть на «Селидовуголь» и навести там порядок.
По данным «Интерфакса», в ответ на требования шахтеров министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил о готовности лично прибыть на «Селидовуголь» и навести там порядок.
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