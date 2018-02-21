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    Украинские шахтеры объявили голодовку прямо в здании Минэнерго

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    • Фото: ostro.org
    Украинские шахтеры объявили голодовку прямо в здании Минэнерго

    Украинские шахтеры объявили голодовку прямо в здании Минэнерго

    Украинские шахтеры объявили голодовку прямо в здании Минэнерго
  • Фото: ostro.org

    • Работники украинского госпредприятия «Селидовуголь» собрались в здании Министерства энергетики и угольной промышленности страны и там же объявили голодовку.

    Рабочие настаивают на погашении задолженности по заработной плате, сообщил глава Независимого профсоюза украинских горняков Михаил Волынец. По его словам, они также призывают повысить тарифные ставки и «вернуть украденные запасы» и выделить средства на техническое переоснащение и обеспечение материалами «Селидовугля».

    По данным «Интерфакса», в ответ на требования шахтеров министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил о готовности лично прибыть на «Селидовуголь» и навести там порядок.

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