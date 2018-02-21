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    Не наше дело: суд прекратил процесс по искам пайщиков к совхозу Грудинина. жилье, КПРФ, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНе наше дело: суд прекратил процесс по искам пайщиков к совхозу Грудинина

    Не наше дело: суд прекратил процесс по искам пайщиков к совхозу Грудинина

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    Не наше дело: суд прекратил процесс по искам пайщиков к совхозу Грудинина

    Не наше дело: суд прекратил процесс по искам пайщиков к совхозу Грудинина

    Не наше дело: суд прекратил процесс по искам пайщиков к совхозу Грудинина

      Cуд подмосковного города Видное прекратил процесс по делу, связанному с Павлом Грудининым.

      Иски против него подали девять человек. Все они — пайщики совхоза имени Ленина, который Грудинин возглавляет. Люди жалуются на то, что десять лет назад, когда они приехали работать и получили служебное жилье, Грудинин обещал, что со временем передаст помещения в их собственность. Но этого не произошло, а недвижимость отдали в коммерческую аренду.

      Судьи, ознакомившись с материалами, заявили, что решение таких вопросов — не их компетенция. Людям объяснили: поскольку все они являются еще и акционерами, их дело должен рассматривать Арбитражный суд.

      Нина Солодовникова, истица: «Я возмущалась вчера на Зюгановский выпад, что нет паев — нет и пайщиков! А мы кто? Фантомы что ли? Нам сказали: вы ничего не получите. Судитесь — ну и судитесь дальше. Ничего не получите».

      Истцы заявили, что продолжат отстаивать свои интересы в других судебных инстанциях.

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