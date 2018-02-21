Не наше дело: суд прекратил процесс по искам пайщиков к совхозу Грудинина

Cуд подмосковного города Видное прекратил процесс по делу, связанному с Павлом Грудининым.
Иски против него подали девять человек. Все они — пайщики совхоза имени Ленина, который Грудинин возглавляет. Люди жалуются на то, что десять лет назад, когда они приехали работать и получили служебное жилье, Грудинин обещал, что со временем передаст помещения в их собственность. Но этого не произошло, а недвижимость отдали в коммерческую аренду.
Судьи, ознакомившись с материалами, заявили, что решение таких вопросов — не их компетенция. Людям объяснили: поскольку все они являются еще и акционерами, их дело должен рассматривать Арбитражный суд.
Нина Солодовникова, истица: «Я возмущалась вчера на Зюгановский выпад, что нет паев — нет и пайщиков! А мы кто? Фантомы что ли? Нам сказали: вы ничего не получите. Судитесь — ну и судитесь дальше. Ничего не получите».
Истцы заявили, что продолжат отстаивать свои интересы в других судебных инстанциях.
Судьи, ознакомившись с материалами, заявили, что решение таких вопросов — не их компетенция. Людям объяснили: поскольку все они являются еще и акционерами, их дело должен рассматривать Арбитражный суд.
Нина Солодовникова, истица: «Я возмущалась вчера на Зюгановский выпад, что нет паев — нет и пайщиков! А мы кто? Фантомы что ли? Нам сказали: вы ничего не получите. Судитесь — ну и судитесь дальше. Ничего не получите».
Истцы заявили, что продолжат отстаивать свои интересы в других судебных инстанциях.
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