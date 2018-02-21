Первый паспорт болельщика в Екатеринбурге получила учительница физкультуры

Команда из футбольных «суперболельщиков» сегодня пополнилась представителем, точнее — представительницей Урала. 25-летняя Мария Панина, которая на футболе буквально выросла, получила паспорт болельщика предстоящего Чемпионата мира по футболу. Это — первый fan-id в Екатеринбурге.

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В городе, который станет одной из арен первенства планеты, сегодня открылся центр выдачи документов на право посещения матчей и бесплатный проезд на транспорте к месту их проведения. Из Екатеринбурга — корреспондент НТВ Ольга Зенкова.



Открытие такого центра в городе это, безусловно, — праздник для футбольных фанатов. Ведь каждый из них знает: чтобы попасть на стадион в дни Чемпионата мира по футболу, не достаточно просто купить билет. После того как он оказался на руках, еще необходимо получить паспорт болельщика. Без него на заветный матч не пропустят.



Екатеринбург стал шестым городом, где появился центр выдачи паспортов. Они уже работают в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Калининграде. По традиции первый документ вручают суперболельщику — самому преданному поклоннику футбола. В Уральской столице этот статус заслужила 25-летняя учительница физкультуры.



Мария Панина признается, что болельщицей стала случайно: дедушке не с кем было смотреть матчи, и он всегда сажал рядом с собой перед телевизором маленькую внучку. С тех пор она не пропускает ни одной важной игры. Подробнее — в репортаже НТВ.