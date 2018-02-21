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    В петербургский микрорайон Юнтолово запустили рейсовый автобус. Санкт-Петербург, дороги, общественный транспорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ петербургский микрорайон Юнтолово запустили рейсовый автобус

    В петербургский микрорайон Юнтолово запустили рейсовый автобус

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    В петербургский микрорайон Юнтолово запустили рейсовый автобус

    В петербургский микрорайон Юнтолово запустили рейсовый автобус

      На Юнтоловском проспекте появился хороший повод поменять дорожные знаки. В жилом квартале Юнтолово открылись три новых важных участка дорог. Сегодня по ним запустили регулярное автобусное сообщение с Петербургом.

      Рабочие в торжественной обстановке прикрутили первую табличку на остановке общественного транспорта. До этого выехать из комплекса можно было только на коммерческих маршрутках.

      Перерезать ленточку и дать старт движению по новой дороге позволили жителям, которые особенно рады, что теперь автобус с номером 112 доезжает до их квартала.

      В планах на будущее и строительство более серьезной трассы. Проект 49-й магистрали, соединяющей микрорайон Юнтолово с Суздальским проспектом и Приморским шоссе, уже готов.

      В Юнтолове уже проживают 6 тысяч человек. Квартал развивается быстро. С 1 сентября юные жители комплекса смогут пешком добираться до места учебы. В ближайшее время здесь откроют новую школу. Также глава Приморского района договорился с бизнесменами о строительстве здесь футбольного поля с трибунами, ледового катка и гребного канала.

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