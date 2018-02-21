В Салониках на строительстве метро нашли обезглавленную Афродиту

В греческих Салониках строители метро нашли обезглавленную античную статую Афродиты.
По словам руководителя компании «Аттико метро» Янниса Милопулоса, строители метро нашли уже более 300 тысяч предметов, представляющих археологическую ценность. Однако эта находка может стать самой значительной из них.
Яннис Милопулос, руководитель компании «Аттико метро»: «Возможно, один из самых потрясающих результатов археологических раскопок в метро Салоников — это безголовая Афродита. Найдена на стройке станции „Агиас Софиас“ в непосредственной близости от впечатляющего здания Кринео».
Подробности археологического открытия пока не разглашаются. О них станет известно в пятницу, 23 февраля, на пресс-конференции, которую строители проведут совместно с управлением древностей Салоников, передает РИА Новости.
Добавим, что строительство метро в Салониках началось еще в 2006 году. Работы затянулись из-за огромного количества археологических находок, встречающихся строителям.
Яннис Милопулос, руководитель компании «Аттико метро»: «Возможно, один из самых потрясающих результатов археологических раскопок в метро Салоников — это безголовая Афродита. Найдена на стройке станции „Агиас Софиас“ в непосредственной близости от впечатляющего здания Кринео».
Подробности археологического открытия пока не разглашаются. О них станет известно в пятницу, 23 февраля, на пресс-конференции, которую строители проведут совместно с управлением древностей Салоников, передает РИА Новости.
Добавим, что строительство метро в Салониках началось еще в 2006 году. Работы затянулись из-за огромного количества археологических находок, встречающихся строителям.
Комментарии