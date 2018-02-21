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    Петербургские автомобилисты стали жертвами недобросовестного дилера. Санкт-Петербург, автомобили, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургские автомобилисты стали жертвами недобросовестного дилера

    Петербургские автомобилисты стали жертвами недобросовестного дилера

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    Петербургские автомобилисты стали жертвами недобросовестного дилера

    Петербургские автомобилисты стали жертвами недобросовестного дилера

      Сегодня обманутые покупатели пришли в офис продаж автомобилей Renault с требованием увидеть директора. Два месяца они не могут получить оплаченные транспортные средства.

      Директор фирмы заявляет, что у салона нет денег на выкуп машин. Известно, что они уже в городе, но находятся на стоянке другого дилера. Люди средства внесли, но на что они были потрачены, теперь предстоит разбираться правоохранительным органам.

      Покупатели написали заявления в прокуратуру и в управление по борьбе с экономическими преступлениями. Пострадавших от действий дилера больше 30 человек. При этом большинство из них сдали старые машины в зачет.

      Владимир Талочкин, пострадавший: «Самое главное, что автосалон закрывается с 1 марта. Меняется дилер, и мы можем остаться и без денег, и без машин. Я сдал свой автомобиль, остаюсь без старого автомобиля и без нового. Еще и кредит. За воздух буду платить. Также страховка уже оплачена».

      Директор фирмы-дилера на контакт с автомобилистами не идет. НТВ также не смогла получить комментарии. Известно, что пострадавшие обратились за помощью и к депутату. Так что теперь в их проблеме должны разобраться и на законодательном уровне.

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