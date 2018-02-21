Петербургские автомобилисты стали жертвами недобросовестного дилера

Сегодня обманутые покупатели пришли в офис продаж автомобилей Renault с требованием увидеть директора. Два месяца они не могут получить оплаченные транспортные средства.

Директор фирмы заявляет, что у салона нет денег на выкуп машин. Известно, что они уже в городе, но находятся на стоянке другого дилера. Люди средства внесли, но на что они были потрачены, теперь предстоит разбираться правоохранительным органам.



Покупатели написали заявления в прокуратуру и в управление по борьбе с экономическими преступлениями. Пострадавших от действий дилера больше 30 человек. При этом большинство из них сдали старые машины в зачет.



Владимир Талочкин, пострадавший: «Самое главное, что автосалон закрывается с 1 марта. Меняется дилер, и мы можем остаться и без денег, и без машин. Я сдал свой автомобиль, остаюсь без старого автомобиля и без нового. Еще и кредит. За воздух буду платить. Также страховка уже оплачена».



Директор фирмы-дилера на контакт с автомобилистами не идет. НТВ также не смогла получить комментарии. Известно, что пострадавшие обратились за помощью и к депутату. Так что теперь в их проблеме должны разобраться и на законодательном уровне.