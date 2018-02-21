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    Эксперты Кудрина предложили сделать медицину частично платной

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    Эксперты Кудрина предложили сделать медицину частично платной

    Эксперты Кудрина предложили сделать медицину частично платной

    Центр стратегических разработок Алексея Кудрина предложил переложить на граждан часть расходов на медицину.

    Российская система здравоохранения безнадежно отстанет от мировых тенденций без дополнительного финансирования, говорится в докладе ЦСР.

    По мнению экспертов, государство вряд ли сможет сразу вслед за появлением всех наиболее значимых дорогостоящих инноваций обеспечивать их общедоступность на бесплатной основе, поэтому в область здравоохранения России необходимо ввести систему соплатежей от населения.

    В случае если система софинансирования не будет выстроена официально, она останется «в тени», поскольку уже сейчас россиянам приходится платить за медицинскую помощь, в том числе за формально бесплатные услуги, сообщается в тексте документа, который есть в распоряжении РБК.

    При этом в Центре стратегических разработок подчеркивают, что не призывают полностью переходить на платную медицину. Напротив, госрасходы на здравоохранение должны вырасти до 5% ВВП к 2035 году. Однако этого — с учетом развития современных технологий — все равно будет мало.

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