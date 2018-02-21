Цены на сало на Украине побили очередной рекорд

Сало на Украине подорожало за прошедший год на 80%.
За прошедший год сало на Украине подорожало на рекордные 80%. Об этом в среду на своей странице в Facebook сообщил глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
По словам Дорошенко, все мясные продукты на Украине заметно подорожали: индект так называемой «мясной корзины», в которую входят по килограмму курицы, свинины, говядины, сала и вареной колбасы, вырос на 40%. Цены на сало показали самый быстрый рост.
Дорошенко полагает, что цены продолжат расти как минимум до конца 2018 года. Продуктовая инфляция будет способствовать росту общей инфляции в стране, считает он и отмечает, что пока украинские власти не сделали ничего, чтобы сдержать рост цен.
Ранее стало известно о резком сокращении экспорта украинского сала, в основном из-за того, что закупать его отказалась Россия.
Эксперты объясняют, что ключевыми поставщиками этого продукта традиционно являются частные хозяйства. Но корма растут в цене, и фермерам становится невыгодно держать свиней. Сокращается поголовье и из-за частых вспышек заболеваний, в том числе африканской чумы свиней.
По словам Дорошенко, все мясные продукты на Украине заметно подорожали: индект так называемой «мясной корзины», в которую входят по килограмму курицы, свинины, говядины, сала и вареной колбасы, вырос на 40%. Цены на сало показали самый быстрый рост.
Дорошенко полагает, что цены продолжат расти как минимум до конца 2018 года. Продуктовая инфляция будет способствовать росту общей инфляции в стране, считает он и отмечает, что пока украинские власти не сделали ничего, чтобы сдержать рост цен.
Ранее стало известно о резком сокращении экспорта украинского сала, в основном из-за того, что закупать его отказалась Россия.
Эксперты объясняют, что ключевыми поставщиками этого продукта традиционно являются частные хозяйства. Но корма растут в цене, и фермерам становится невыгодно держать свиней. Сокращается поголовье и из-за частых вспышек заболеваний, в том числе африканской чумы свиней.
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