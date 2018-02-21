Интерпол отказался объявлять Родченкова в международный розыск

Интерпол не стал объявлять в международный розыск информатора WADA Родченкова, сочтя его преследование политическим.
Интерпол отказался объявлять в международный розыск информатора WADA Григория Родченкова, так как усмотрел в его преследовании политические мотивы. Об этом «Интерфаксу» в среду сообщил источник, близкий к ситуации.
Источник: «Рассмотрев запрос российской стороны, генеральный секретариат Интерпола принял решение не вносить досье Родченкова в свою базу данных, посчитав, что его уголовное преследование носит политический характер».
Адвокат Алексей Скляренко, который защищает в России интересы бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, заявил агентству, что ничего не знает о решении Интерпола, но предположил, что отказ мог быть из-за того, что дело сочли политическим.
Напомним, Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте Родченкова в октябре прошлого года. Тогда же в Интерпол был направлен запрос на задержание и экстрадицию информатора WADA.
В отношении Родченкова сейчас расследуются три уголовных дела: о злоупотреблении служебными полномочиями, воспрепятствовании осуществлению правосудия, а также о незаконном обороте сильнодействующих веществ. Фигурант этих дел в настоящее время находится в США под охраной программы защиты свидетелей. В начале февраля в эфире американского телевидения появился некий человек, назвавший себя Родченковым, и заявил, что изменил внешность «из соображений безопасности».
Напомним, на основе показаний Родченкова, который возглавлял Московскую антидопинговую лабораторию, и был построен доклад Ричарда Макларена о допинговых нарушениях, которые якобы были допущены на Олимпийских играх в Сочи. Из-за этого доклада Россия была лишена права выступать на Олимпийских играх в Пхёнчхане под национальным флагом, а многие спортсмены были отстранены от соревнований.
Источник: «Рассмотрев запрос российской стороны, генеральный секретариат Интерпола принял решение не вносить досье Родченкова в свою базу данных, посчитав, что его уголовное преследование носит политический характер».
Адвокат Алексей Скляренко, который защищает в России интересы бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, заявил агентству, что ничего не знает о решении Интерпола, но предположил, что отказ мог быть из-за того, что дело сочли политическим.
Напомним, Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте Родченкова в октябре прошлого года. Тогда же в Интерпол был направлен запрос на задержание и экстрадицию информатора WADA.
В отношении Родченкова сейчас расследуются три уголовных дела: о злоупотреблении служебными полномочиями, воспрепятствовании осуществлению правосудия, а также о незаконном обороте сильнодействующих веществ. Фигурант этих дел в настоящее время находится в США под охраной программы защиты свидетелей. В начале февраля в эфире американского телевидения появился некий человек, назвавший себя Родченковым, и заявил, что изменил внешность «из соображений безопасности».
Напомним, на основе показаний Родченкова, который возглавлял Московскую антидопинговую лабораторию, и был построен доклад Ричарда Макларена о допинговых нарушениях, которые якобы были допущены на Олимпийских играх в Сочи. Из-за этого доклада Россия была лишена права выступать на Олимпийских играх в Пхёнчхане под национальным флагом, а многие спортсмены были отстранены от соревнований.
Комментарии