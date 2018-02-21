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    Интерпол отказался объявлять Родченкова в международный розыск

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    • Кадр из докуиментального фильма "Икар", режиссер Брайан Фогель, США, 2017 г.
    Интерпол отказался объявлять Родченкова в международный розыск

    Интерпол отказался объявлять Родченкова в международный розыск

    Интерпол отказался объявлять Родченкова в международный розыск
  • Кадр из докуиментального фильма "Икар", режиссер Брайан Фогель, США, 2017 г.

    • Интерпол не стал объявлять в международный розыск информатора WADA Родченкова, сочтя его преследование политическим.

    Интерпол отказался объявлять в международный розыск информатора WADA Григория Родченкова, так как усмотрел в его преследовании политические мотивы. Об этом «Интерфаксу» в среду сообщил источник, близкий к ситуации.

    Источник: «Рассмотрев запрос российской стороны, генеральный секретариат Интерпола принял решение не вносить досье Родченкова в свою базу данных, посчитав, что его уголовное преследование носит политический характер».

    Адвокат Алексей Скляренко, который защищает в России интересы бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, заявил агентству, что ничего не знает о решении Интерпола, но предположил, что отказ мог быть из-за того, что дело сочли политическим.

    Напомним, Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте Родченкова в октябре прошлого года. Тогда же в Интерпол был направлен запрос на задержание и экстрадицию информатора WADA.

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