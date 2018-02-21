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    Суд остановил допрос Порошенко после вопроса о Мальдивах

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    • Фото: РИА Новости © 2018
    Суд остановил допрос Порошенко после вопроса о Мальдивах

    Суд остановил допрос Порошенко после вопроса о Мальдивах

    Суд остановил допрос Порошенко после вопроса о Мальдивах
  • Фото: РИА Новости © 2018

    • Оболонский районный суд Киева досрочно прекратил допрос главы Украины Петра Порошенко по делу о госизмене экс-президента страны Виктора Януковича, после того как защита задала ему несколько неудобных вопросов.

    В частности, Порошенко спросили о его отпуске на Мальдивах. Вопрос был задан после того, как Порошенко заявил, что в 2014 году Рада не собиралась отстранять Януковича от должности, а всего лишь возложила обязанности президента на тогдашнего главу парламента Александра Турчинова, так как сам Янукович «пропал и не выходил на связь». В ответ адвокат спросил, почему аналогичное решение не было принято во время зимнего отдыха нынешнего главы Украины.

    Виталий Сердюк, адвокат Виктора Януковича: «Почему в то время, когда вы находились в зимнем отпуске, и никто не знал, где вы находились на протяжении недели, не было принято никаких постановлений о вашем самоустранении?»

    После этого судья счел, что «защитники специально задают вопросы, которые не касаются данного уголовного производства», и заявил, что суд «суд вынужден воспользоваться своим правом и прекратить допрос», сообщает «112 Украина».

    Ранее сообщилось, что президент Украины Пётр Порошенко и члены его семьи получили от СБУ документы на чужие имена и улетели отмечать Новый год на Мальдивы. Позже украинские журналисты выяснили, что отдых на Мальдивах обошелся Порошенко по меньшей мере в 500 тысяч долларов.

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