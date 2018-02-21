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    Минкульт поможет ФСБ расследовать хищение средств при строительстве второй сцены МДТ. Санкт-Петербург, ФСБ, задержание, мошенничество, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинкульт поможет ФСБ расследовать хищение средств при строительстве второй сцены МДТ

    Минкульт поможет ФСБ расследовать хищение средств при строительстве второй сцены МДТ

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    Минкульт поможет ФСБ расследовать хищение средств при строительстве второй сцены МДТ

    Минкульт поможет ФСБ расследовать хищение средств при строительстве второй сцены МДТ

    Минкульт поможет ФСБ расследовать хищение средств при строительстве второй сцены МДТ

      Работы на площадке новой сцены Малого драматического театра вылились в уголовное дело. Только что Министерство культуры прокомментировало хищение 45 миллионов рублей при проектировании объекта в Петербурге.

      Представители Северо-западной дирекции ведомства заявили, что намерены помогать следствию и указали на недобросовестные подрядные организации. Речь идет о прежнем исполнителе работ — компании «Строй-Союз-СВ», разбирательства с которой чиновники уже ведут в суде.

      О задержании подозреваемых в многомиллионных хищениях при проектировании второй сцены Малого драматического сегодня сообщила ФСБ. Число фигурантов дела и их имена не разглашаются. Но, судя по оперативной съемке, обыски велись в том числе и в частном доме руководителя упомянутой Минкультом компании «Строй-Союз-СВ» Максима Корнеева. В здание сотрудники Федеральной службы безопасности влезли через окно второго этажа. Сопротивления бизнесмен не оказал.

      Напомним: контракт с компанией «СтройСоюз-СВ» дирекция Минкульта разорвала в одностороннем порядке в декабре 2016 года. Поводом послужило нарушение сроков работ. Малый драматический стал вторым знаменитым театром в Петербурге, пострадавшим от действий мошенников. Ровно две недели назад вскрылись махинации при реконструкции Большого драматического.

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