Минкульт поможет ФСБ расследовать хищение средств при строительстве второй сцены МДТ

Работы на площадке новой сцены Малого драматического театра вылились в уголовное дело. Только что Министерство культуры прокомментировало хищение 45 миллионов рублей при проектировании объекта в Петербурге.
Представители Северо-западной дирекции ведомства заявили, что намерены помогать следствию и указали на недобросовестные подрядные организации. Речь идет о прежнем исполнителе работ — компании «Строй-Союз-СВ», разбирательства с которой чиновники уже ведут в суде.
О задержании подозреваемых в многомиллионных хищениях при проектировании второй сцены Малого драматического сегодня сообщила ФСБ. Число фигурантов дела и их имена не разглашаются. Но, судя по оперативной съемке, обыски велись в том числе и в частном доме руководителя упомянутой Минкультом компании «Строй-Союз-СВ» Максима Корнеева. В здание сотрудники Федеральной службы безопасности влезли через окно второго этажа. Сопротивления бизнесмен не оказал.
Напомним: контракт с компанией «СтройСоюз-СВ» дирекция Минкульта разорвала в одностороннем порядке в декабре 2016 года. Поводом послужило нарушение сроков работ. Малый драматический стал вторым знаменитым театром в Петербурге, пострадавшим от действий мошенников. Ровно две недели назад вскрылись махинации при реконструкции Большого драматического.
О задержании подозреваемых в многомиллионных хищениях при проектировании второй сцены Малого драматического сегодня сообщила ФСБ. Число фигурантов дела и их имена не разглашаются. Но, судя по оперативной съемке, обыски велись в том числе и в частном доме руководителя упомянутой Минкультом компании «Строй-Союз-СВ» Максима Корнеева. В здание сотрудники Федеральной службы безопасности влезли через окно второго этажа. Сопротивления бизнесмен не оказал.
Напомним: контракт с компанией «СтройСоюз-СВ» дирекция Минкульта разорвала в одностороннем порядке в декабре 2016 года. Поводом послужило нарушение сроков работ. Малый драматический стал вторым знаменитым театром в Петербурге, пострадавшим от действий мошенников. Ровно две недели назад вскрылись махинации при реконструкции Большого драматического.
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