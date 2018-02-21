Казачий атаман может быть замешан в деле о хищениях при строительстве новой сцены МДТ

Задержания и обыски в Малом драматическом театре в
Санкт-Петербурге не проводились, сообщила пресс-служба театра в связи с сообщениями о задержании фигурантов дела о мошенничестве с деньгами на проектирование новой сцены.
Сообщение, которое опровергает информацию СМИ об обысках в театре, опубликовано на сайте МДТ.
Из сообщения МДТ: «Поскольку иные юридические лица не были упомянуты в сообщении, то СМИ интерпретировали эту информацию таким образом, что хищения бюджетных средств выявлены в театре, задержаны должностные лица и идут обыски. В отношении указанной информации считаем необходимым разъяснение».
В МДТ подчеркивают, что задержания, аресты и обыски в самом театре не производились. Отмечается, что заказчиком строительства по договору с Министерством Культуры РФ является ФГКУ «Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации». В свою очередь дирекция в 2013-м году заключила договор с компанией «Театрально-декорационные мастерские» на проектирование здания новой сцены.
Из сообщения МДТ: «Дирекция осуществляла прием и оплату выполненных работ. Каких-либо договорных отношений по проектированию здания новой сцены у театра ни с дирекцией, ни с иными лицами, участвующими в реализации данного проекта, нет. Финансирование работ по данному проекту театр не производил».
В деле о хищениях также упоминается компания «Стройсоюз-СВ», которой владеет кошевой атаман казачьего общества «Казачья стража» Максим Корнеев. Об этом РИА Новости рассказал руководитель организации Юрий Бугаев. Правда, контракт с компанией Корнеева Минкультуры расторгло еще в 2016-м в одностороннем порядке.
Источник, знакомый с ходом следствия, отметил, что 45,5 млн были, по предварительным данным, похищены «лицами, действующими от имени привлеченных к реализации контракта фирм „Стройсоюз СВ“ и „М-Проект“». Средства выделялись на третий этап строительства новой сцены, но были потрачены подозреваемыми на покупку автомобиля Mercedes-Benz Maybach, лизинг Porsche и Lexus, а также приобретение недвижимости и предметов роскоши.
Напомним, сегодня ФСБ возбудила уголовное дело по факту крупного мошенничества с бюджетными деньгами, выделенными на проектирование новой сцены Академического малого драматического театра — Театра Европы в Санкт-Петербурге.
Строительство новой сцены МДТ должно завершиться к концу 2019 года. Общая площадь нового здания должна составить 23 тыс. кв. м, сцена будет семиэтажной. Внутри предполагается возведение сцены-трансформера на 600 мест и камерной сцены на 75 мест. Общая сумма контракта превышает 2 млрд рублей.
Из сообщения МДТ: «Поскольку иные юридические лица не были упомянуты в сообщении, то СМИ интерпретировали эту информацию таким образом, что хищения бюджетных средств выявлены в театре, задержаны должностные лица и идут обыски. В отношении указанной информации считаем необходимым разъяснение».
В МДТ подчеркивают, что задержания, аресты и обыски в самом театре не производились. Отмечается, что заказчиком строительства по договору с Министерством Культуры РФ является ФГКУ «Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации». В свою очередь дирекция в 2013-м году заключила договор с компанией «Театрально-декорационные мастерские» на проектирование здания новой сцены.
Из сообщения МДТ: «Дирекция осуществляла прием и оплату выполненных работ. Каких-либо договорных отношений по проектированию здания новой сцены у театра ни с дирекцией, ни с иными лицами, участвующими в реализации данного проекта, нет. Финансирование работ по данному проекту театр не производил».
В деле о хищениях также упоминается компания «Стройсоюз-СВ», которой владеет кошевой атаман казачьего общества «Казачья стража» Максим Корнеев. Об этом РИА Новости рассказал руководитель организации Юрий Бугаев. Правда, контракт с компанией Корнеева Минкультуры расторгло еще в 2016-м в одностороннем порядке.
Источник, знакомый с ходом следствия, отметил, что 45,5 млн были, по предварительным данным, похищены «лицами, действующими от имени привлеченных к реализации контракта фирм „Стройсоюз СВ“ и „М-Проект“». Средства выделялись на третий этап строительства новой сцены, но были потрачены подозреваемыми на покупку автомобиля Mercedes-Benz Maybach, лизинг Porsche и Lexus, а также приобретение недвижимости и предметов роскоши.
Напомним, сегодня ФСБ возбудила уголовное дело по факту крупного мошенничества с бюджетными деньгами, выделенными на проектирование новой сцены Академического малого драматического театра — Театра Европы в Санкт-Петербурге.
Строительство новой сцены МДТ должно завершиться к концу 2019 года. Общая площадь нового здания должна составить 23 тыс. кв. м, сцена будет семиэтажной. Внутри предполагается возведение сцены-трансформера на 600 мест и камерной сцены на 75 мест. Общая сумма контракта превышает 2 млрд рублей.
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