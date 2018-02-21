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    Отца найденного в чемодане мальчика испанский суд приговорил к штрафу. Испания, Кот-д'Ивуар, беженцы, дети и подростки, контрабанда, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОтца найденного в чемодане мальчика испанский суд приговорил к штрафу

    Отца найденного в чемодане мальчика испанский суд приговорил к штрафу

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    Отца найденного в чемодане мальчика испанский суд приговорил к штрафу

    Отца найденного в чемодане мальчика испанский суд приговорил к штрафу

    Отца найденного в чемодане мальчика испанский суд приговорил к штрафу

      В Испании перевернули одну из памятных страниц европейского миграционного кризиса. Два года назад весь мир облетела фотография, на которой изображен 8-летний мальчик в чемодане. Так его пытались нелегально провезти через Марокко в Европу, где уже находились его сестра, мать и отец, все они — выходцы из Кот-д’Ивуара.

      Отцу мальчика Алли Уатару предъявили серьезное обвинение. Прокуроры требовали приговорить его к 45 годам тюрьмы за то, что подверг жизнь сына опасности. Однако мужчина сумел доказать, что его ввели в заблуждение контрабандисты, обещавшие за 5 тысяч евро провезти ребенка в багажнике автомобиля.

      Это подтвердил и сам мальчик. Его показания стали решающими и спасли отца от заключения. В итоге Уатару, который является учителем философии и французского языка, выписали штраф в размере 100 евро. Выйдя из здания суда, он заявил, что его семья теперь сможет начать новую жизнь в Испании.

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