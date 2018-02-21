В Севастополе всех ветеранов ВОВ обеспечили достойным жильем

Живущие в Севастополе ветераны Великой Отечественной войны получили новое жилье. Последние 5 квартир обрели своих хозяев сегодня.

В церемонии передачи ключей участвовали вице-премьер Ольга Голодец и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.



Новоселы будут жить вблизи от моря, в только что построенном доме на Античном проспекте. До воссоединения с Россией подобной господдержки ветеранов в Крыму не было.