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    В Севастополе всех ветеранов ВОВ обеспечили достойным жильем. Великая Отечественная война, Крым, Севастополь, ветераны, жилье. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Севастополе всех ветеранов ВОВ обеспечили достойным жильем

    В Севастополе всех ветеранов ВОВ обеспечили достойным жильем

    3 комментария
    В Севастополе всех ветеранов ВОВ обеспечили достойным жильем

    В Севастополе всех ветеранов ВОВ обеспечили достойным жильем

    В Севастополе всех ветеранов ВОВ обеспечили достойным жильем

      Живущие в Севастополе ветераны Великой Отечественной войны получили новое жилье. Последние 5 квартир обрели своих хозяев сегодня.

      В церемонии передачи ключей участвовали вице-премьер Ольга Голодец и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

      Новоселы будут жить вблизи от моря, в только что построенном доме на Античном проспекте. До воссоединения с Россией подобной господдержки ветеранов в Крыму не было.

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