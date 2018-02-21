Лавров начал визит в Любляну с посещения памятника погибшим в мировых войнах

Сергей Лавров возложил цветы к памятнику российским и советским солдатам, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн. С посещения скульптурной композиции в виде журавлей на восьми стелах министр начал свой однодневный визит в Любляну.

В ходе встречи с со своим словенским коллегой Карлом Эрьявцом российский министр предложил создать подобный монумент и на территории нашей страны.



Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Сегодня мы подпишем меморандум о сотрудничестве в рамках деятельности международного центра по исследованию Второй мировой войны. Центр создан на базе музея, который открыт в Мариборе в помещении бывшего немецкого концлагеря для советских военнопленных. Считаем важным этот совместный исследовательский проект, будем подключать ведомства к этом проекту, прежде всего Минобороны, Минкультуры, Минобразования. Думаю, что может получиться очень хороший результат, который будет принципиально необходим для правильного восприятия итогов Второй мировой войны молодыми поколениями».



До конца дня ожидается и встреча российского министра с президентом Словении Борутом Пахором, после чего Лаврова ждут в Сербии.