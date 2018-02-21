Обвиняемые в краже 1,3 млрд рублей на Восточном получили до восьми лет колонии

Симоновский суд Москвы огласил приговор четырем фигурантам дела о хищении 1,3 млрд рублей при строительстве космодрома Восточный.
По решению суда, фигуранты дела получили от 4,5 до 8 лет колонии, передает ТАСС. По делу проходили бывший гендиректор Волго-Вятской строительной компании (ВВСК) Евгения Дегтярева, ее отец Сергей Дегтярев, а также экс-менеджеры фирмы Александр Базанков и Мурат Матуев.
Приговор оглашался пять дней. Суд пришел к выводу, что хищение средств было совершено организованной группой по предварительному сговору с распределением ролей и нанесло значительный общественный ущерб. В результате все четыре фигуранта были признаны виновными в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем.
Суд приговорил Евгению Дегтяреву к лишению свободы сроком на 4,5 года и 1 млн рублей штрафа, Сергея Дегтярева — к восьми годам лишения свободы и 1,5 млн штрафа, Базанков получил шесть лет и 1 млн штрафа, Матуев — 5,5 года и 1 млн штрафа. Отбывать наказание все четверо будут в колонии общего режима.
Как ожидается, защита обжалует решение суда.
Напомним, по фактам хищений при строительстве космодрома «Восточный» возбуждены десятки уголовных дел в разных регионах страны. В феврале прошлого года Симоновский суд Москвы рассмотрел в особом порядке дело бывшего гендиректора ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Вадима Митрякова, который признал вину в соучастии в хищении 1,3 миллиарда рублей. Суд приговорил Митрякова к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей.
В 2014 году «ВИП-Стройинжиниринг» привлек к строительству дорог к космодрому фирму «Апогей», которая наняла на субподряд ВВСК. Компания получила 300 млн рублей аванса и потратила деньги на погашение долгов. Кроме того, руководство ВВСК бюджетные деньги направляло на кредитование аффилированных с ней фирм и частных лиц.
Приговор оглашался пять дней. Суд пришел к выводу, что хищение средств было совершено организованной группой по предварительному сговору с распределением ролей и нанесло значительный общественный ущерб. В результате все четыре фигуранта были признаны виновными в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем.
Суд приговорил Евгению Дегтяреву к лишению свободы сроком на 4,5 года и 1 млн рублей штрафа, Сергея Дегтярева — к восьми годам лишения свободы и 1,5 млн штрафа, Базанков получил шесть лет и 1 млн штрафа, Матуев — 5,5 года и 1 млн штрафа. Отбывать наказание все четверо будут в колонии общего режима.
Как ожидается, защита обжалует решение суда.
Напомним, по фактам хищений при строительстве космодрома «Восточный» возбуждены десятки уголовных дел в разных регионах страны. В феврале прошлого года Симоновский суд Москвы рассмотрел в особом порядке дело бывшего гендиректора ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Вадима Митрякова, который признал вину в соучастии в хищении 1,3 миллиарда рублей. Суд приговорил Митрякова к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн рублей.
В 2014 году «ВИП-Стройинжиниринг» привлек к строительству дорог к космодрому фирму «Апогей», которая наняла на субподряд ВВСК. Компания получила 300 млн рублей аванса и потратила деньги на погашение долгов. Кроме того, руководство ВВСК бюджетные деньги направляло на кредитование аффилированных с ней фирм и частных лиц.
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