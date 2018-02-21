На Ямале потеряли чемоданчик с радиоактивным цезием

Свинцовый контейнер, в котором перевозили радиоактивный
цезий-137, выпал из автомобиля частной компании. Чемоданчик подобрал проезжавший мимо водитель.
Потеряв контейнер с цезием-137, перевозившие груз представители частной компании «Ямалпромгеофизика» обратились в полицию. Оперативники разослали срочную информацию об опасной пропаже. Выяснилось, что контейнер подобрал водитель проезжающей мимо машины.
Груз доставили владельцам. Специалисты изучили упаковку и поняли, что контейнер не поврежден, проблем для окружающей среды и людей не представляет.
По каким причинам спецгруз выпал из автомобиля, пока установить не удалось. Идет проверка, сообщил РИА Новости директор регионального природно-ресурсного департамента Ямало-Ненецкого автономного округа Владимир Галуза.
Груз доставили владельцам. Специалисты изучили упаковку и поняли, что контейнер не поврежден, проблем для окружающей среды и людей не представляет.
По каким причинам спецгруз выпал из автомобиля, пока установить не удалось. Идет проверка, сообщил РИА Новости директор регионального природно-ресурсного департамента Ямало-Ненецкого автономного округа Владимир Галуза.
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