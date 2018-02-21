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    На Ямале потеряли чемоданчик с радиоактивным цезием

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    На Ямале потеряли чемоданчик с радиоактивным цезием

    На Ямале потеряли чемоданчик с радиоактивным цезием

    Свинцовый контейнер, в котором перевозили радиоактивный цезий-137, выпал из автомобиля частной компании. Чемоданчик подобрал проезжавший мимо водитель.

    Потеряв контейнер с цезием-137, перевозившие груз представители частной компании «Ямалпромгеофизика» обратились в полицию. Оперативники разослали срочную информацию об опасной пропаже. Выяснилось, что контейнер подобрал водитель проезжающей мимо машины.

    Груз доставили владельцам. Специалисты изучили упаковку и поняли, что контейнер не поврежден, проблем для окружающей среды и людей не представляет.

    По каким причинам спецгруз выпал из автомобиля, пока установить не удалось. Идет проверка, сообщил РИА Новости директор регионального природно-ресурсного департамента Ямало-Ненецкого автономного округа Владимир Галуза.

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