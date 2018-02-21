Медики назвали пьянство основной причиной развития слабоумия

Неумеренное употребление алкоголя — основной фактор риска раннего развития слабоумия, утверждают европейские ученые.
Употребление алкоголя чаще всего приводит к развитию слабоумия у людей моложе 65 лет. К такому выводу пришел коллектив европейских ученых, результаты их исследования опубликованы в журнале The Lancet Public Health.
Ученые проанализировали истории болезней более 57 тысяч пациентов, которым была диагностирована деменция, и выяснили, что 57% больных страдали алкоголизмом или часто пили. Среди них оказалось 65% мужчин, несмотря на то, что чаще деменцию обнаруживали у женщин.
Алкоголизм также связан с другими факторами развития слабоумия: гипертонией, диабетом, депрессией, — добавляют авторы статьи. Ученые рассчитывают, что результаты их исследования будут использоваться для профилактики алкоголизма и более тщательной работы с зависимыми, чтобы предотвратить развитие у них слабоумия.
Ученые проанализировали истории болезней более 57 тысяч пациентов, которым была диагностирована деменция, и выяснили, что 57% больных страдали алкоголизмом или часто пили. Среди них оказалось 65% мужчин, несмотря на то, что чаще деменцию обнаруживали у женщин.
Алкоголизм также связан с другими факторами развития слабоумия: гипертонией, диабетом, депрессией, — добавляют авторы статьи. Ученые рассчитывают, что результаты их исследования будут использоваться для профилактики алкоголизма и более тщательной работы с зависимыми, чтобы предотвратить развитие у них слабоумия.
Комментарии