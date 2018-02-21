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    Под Мурманском в ДТП с микроавтобусом пострадали 14 человек

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    Под Мурманском в ДТП с микроавтобусом пострадали 14 человек

    Под Мурманском в ДТП с микроавтобусом пострадали 14 человек

    В ДТП с микроавтобусом и легковушкой в Мурманской области пострадали 14 человек, в том числе ребенок.

    Авария случилась третьем километре автодороги Апатиты — Кировск. Там столкнулись пассажирская «Газель» и автомобиль Kia.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на врачей, пострадали 14 человек, в том числе ребенок. Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

    Между тем глава города Апатиты Алексей Гиляров рассказал о пяти пострадавших, трое из них в тяжелом состоянии, среди них ребенок.

    В свою очередь руководитель управления ГИБДД МВД по области Ольга Ратова указывает, что среди пострадавших не один, а двое детей — 6 и 14 лет. Также она отмечает, что авария произошла по вине водителя Kia, который выехал на встречку и допустил столкновение с микроавтобусом.

    Подробности выясняются.

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