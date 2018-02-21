Олимпийские скандалы: как мошенники и любители сделали себе имя на участии в Играх

Американская рок-группа О. A. R переживает новую волну популярности. Название коллектива оказалось созвучно аббревиатуре нашей делегации на Играх в Пхёнчхане — OAR (Olympic Athlete from Russia). По словам музыкантов, теперь коллектив забрасывают звонками и письмами. Далеко не каждый спортсмен, который выступает на Играх, может похвастаться таким вниманием к своей персоне. Но есть и те, кто запомнится надолго, но не медалями, а вошедшими в историю скандалами и обманом.

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Американку Элизабет Суэйни уже назвали величайшей мошенницей в истории Олимпийских игр. В Пхёнчхане она выступала в соревнованиях по фристайлу, причем за сборную Венгрии. В том, что 33-летняя Элизабет — профессиональная спортсменка, засомневались, когда та вместо исполнения сложных трюков просто скатилась на лыжах к финишу. Естественно, она заняла последнее место, но последнее место на Олимпиаде! Мечта сбылась! Пусть даже ее аферу тут же раскрыли.



Оказалось, Элизабет вошла в число 30 сильнейших спортсменов на этапах Кубка мира, просто участвуя в соревнованиях, где было не более 29 спортсменов. Венгры от Суэйни сразу открестились, мол, не видели ее до Олимпиады, а расходы лыжница взяла на себя. Элизабет вошла в историю.



Еще в Древней Греции устроители Олимпийских игр знали, как бороться с такими, как Суэйни. За год до старта за атлетами начиналось наблюдение. Они были обязаны тренироваться, а непосредственно перед Играми сдавали необходимые для участия нормативы. Для тех, кто пытался обойти закон, были предусмотрены телесные наказания.



Немногих победителей Олимпийских игр знают в лицо, о единицах снимают фильмы, а вот Майкл Томас Эдвардс, или просто Эдди Орёл, — живая легенда. В Калгари он стал 55-м из 55 прыгунов с трамплина. Он отобрался от Великобритании, так как там не было других прыгунов, все рекорды принадлежали Эдди — парню, который без очков не видел дальше собственного носа и весил намного больше других прыгунов, что в этом виде спорта огромный минус. Его обожала публика, но после Калгари появилось правило Эдди Орла, гласящее, что атлет должен зарекомендовать себя на других международных соревнованиях и стать там одним из 50 лучших. Ровно через 20 лет Элизабет Суэйни доказала несостоятельность этого закона.



Если Эдди и Элизабет просто воспользовались брешами спортивной системы, то история знает много примеров откровенного мошенничества. Марафонец Фред Лорц в 1904 году на Играх в Сент-Луисе преодолел 40-километровую дистанцию быстрее всех. Потом выяснилось, что его на машине подвез кто-то из зрителей.



Советский Фехтовальщик Борис Онищенко в Монреале в 1976 году колол соперников налево и направо. Один из оппонентов потребовал проверить оружие нашего атлета, после чего в рукоятке нашли потайную кнопку, с помощью которой Онищенко мог в любой момент замкнуть электрическую цепь, имитируя укол. Спортсмена пожизненно дисквалифицировали, лишив всех наград.



Немецкая легкоатлетка Дора Ратьен в 1938 году установила мировой рекорд по прыжкам в высоту, а потом все узнали, что Дора — мужчина. Паралимпийская сборная Испании по баскетболу, которая в 2000 году завоевала золото, на самом деле на 90% состояла из вполне здоровых мужчин. Как передает комментатор НТВ Марат Сетдиков, всех этих людей называют мошенниками, но, возможно, они просто как-то по-своему поняли слова Пьера де Кубертена: главное не победа, а участие.